上櫃天剛資訊董座、前財務長涉內線交易 獲利數百萬搜索約談5人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

上櫃公司天剛資訊（5310）2021年重訊公告私募普通股的利多消息，張姓董事長透過應募人春豐公司得知利多消息，涉內線交易買賣股票獲利數百萬元，時任黃姓財務長也涉證券交易法內線交易罪嫌，台北地檢署今指揮調查局搜索約談張等5人，將陸續移送複訊。

天剛資訊股份有限公司1996年掛牌上櫃，經併購取得IBM電腦連線模擬卡軟體技術，開發製作中文模擬卡，提供系統整合服務，2018年起投入遊戲相關產業，開發與銷售手機遊戲、Switch遊戲。天剛2021年3月30日發布重訊公告，董事會決議私募普通股，洽定應募人春豐國際有限公司私募普通股1千5百萬股，實際私募價格每股新台幣10元。

檢調追查，張姓董事長當時非公司內部人，而是應募人春豐國際有限公司背後藏鏡人，因此得知利多消息，張涉嫌在重訊公布前以父親、父親羅姓女友人帳戶買股，重訊公告後賣出，實際獲利數百萬元。檢調查出，當時任黃姓財務長涉以黃姓友人帳戶買進股票未賣出，擬制性獲利上百萬元。

台北地檢署今指揮調查局台北市調查處機動站，依證券交易法第171條第1項第1款之內線交易罪嫌，搜索張姓董事長等5名被告共4處住居所，未搜索天剛公司，並同步通知張等5人到場查證，目前持續調查釐清中。

台北地檢署。圖／報系資料照片
台北地檢署。圖／報系資料照片

