涉擄人黑歷史曝光！高雄假釋男偷銀樓3金鍊被捕 警：不能再出獄
高雄江姓男子拿假黃金戒指到銀樓要變賣，趁機偷走3條金項鍊，逃出時正巧遇巡邏員警攔住去路才落網。警方發覺他來路不小，曾涉擄人勒贖、強盜等案，判無期徒刑。
據了解，江姓男子（40歲）在2008年7月20日至8月14日，與哥哥及連姓、王姓2男子，在高雄、台南、屏東等縣市，以製造假車禍手法，涉擄人勒贖、搶奪、強盜及竊盜案共11案。
江姓男子與哥哥持刀、槍在高雄市和台南市隨機擄人勒索，打傷被害人後，要脅對方說出密碼取款放人，或要被害人找人籌錢贖人，被捕後，他判無期徒刑，哥哥判刑29年、連姓男子20年、王姓男子17年，他在今年5月獲假釋。員警說他這次被捕，可能不能再出獄。
江姓男子昨天上午11時許在高雄市新興區大同一路，拿假金戒要賣給銀樓，趁銀樓老闆進去鑑定戒指真偽時，涉嫌偷走櫃台3條金項鍊，價值約50萬元。他奪門逃出正好遇見新興警分局巡邏員警，員警看他跑出銀樓，追去攔阻他的去路，銀樓老闆隨後跑來，控告他偷金項鍊。
