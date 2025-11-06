快訊

整理包／普發一萬「幫小孩登記失敗」？登記入帳常見QA及失敗原因破解

爭家產爆殺機？三重男砍姊妹 1人左胸中刀慘死2人傷

補充保費改革惹怒股民！請教一票專家獨漏金管會 衛福部長鬆口保留小確幸

涉擄人黑歷史曝光！高雄假釋男偷銀樓3金鍊被捕 警：不能再出獄 ​

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄江姓男子拿假黃金戒指銀樓要變賣，趁機偷走3條金項鍊，逃出時正巧遇巡邏員警攔住去路才落網。警方發覺他來路不小，曾涉擄人勒贖、強盜等案，判無期徒刑。

據了解，江姓男子（40歲）在2008年7月20日至8月14日，與哥哥及連姓、王姓2男子，在高雄、台南、屏東等縣市，以製造假車禍手法，涉擄人勒贖、搶奪、強盜及竊盜案共11案。

江姓男子與哥哥持刀、槍在高雄市和台南市隨機擄人勒索，打傷被害人後，要脅對方說出密碼取款放人，或要被害人找人籌錢贖人，被捕後，他判無期徒刑，哥哥判刑29年、連姓男子20年、王姓男子17年，他在今年5月獲假釋。員警說他這次被捕，可能不能再出獄。

​江姓男子昨天上午11時許在高雄市新興區大同一路，拿假金戒要賣給銀樓，趁銀樓老闆進去鑑定戒指真偽時，涉嫌偷走櫃台3條金項鍊，價值約50萬元。他奪門逃出正好遇見新興警分局巡邏員警，員警看他跑出銀樓，追去攔阻他的去路，銀樓老闆隨後跑來，控告他偷金項鍊。

江姓男子涉嫌偷銀樓金項鍊被捕。記者林保光／翻攝
江姓男子涉嫌偷銀樓金項鍊被捕。記者林保光／翻攝

銀樓 金戒指 老闆

延伸閱讀

影／跑什麼！高雄慣竊銀樓偷3金鍊 才竄出門就巧遇2警攔下他

民進黨高市長初選 賴瑞隆提生育津貼5萬敬老卡加碼

傳在謝侑芯猝死房內持毒被捕 黃明志發聲否認反擊「我被勒索」

護理女神謝侑芯猝死爆內幕！黃明志在房內疑涉毒被捕

相關新聞

蘇丹紅辣椒粉毒害民眾 主謀大盤供應商李彥廷只判刑4年

台灣去年發生含有毒致癌物「蘇丹紅」的辣椒粉食安風暴，一度造成餐飲業紛紛下架相關辣椒食品、民眾食安恐慌，主謀李彥廷今天下午...

上櫃天剛資訊董座、前財務長涉內線交易 獲利數百萬搜索約談5人

上櫃公司天剛資訊（5310）2021年重訊公告私募普通股的利多消息，張姓董事長透過應募人春豐公司得知利多消息，涉內線交易...

埔里鎮代借名投標圖利81萬 工務技士收賄加速撥款遭起訴

南投縣埔里鎮曾姓鎮民代表，涉嫌利用他人名義投標埔里鎮公所地方建設工程，並向工務課周姓技士行賄，加速撥款。南投地檢署今天依...

涉擄人黑歷史曝光！高雄假釋男偷銀樓3金鍊被捕 警：不能再出獄 ​

高雄江姓男子拿假黃金戒指到銀樓要變賣，趁機偷走3條金項鍊，逃出時正巧遇巡邏員警攔住去路才落網。警方發覺他來路不小，曾涉擄...

一張帳單追到不肖業者 台南半年查獲9起重大非法棄置案

台南市政府展現打擊環境犯罪的決心，透過「跨局處合作」與「科技執法」，透過結合無人機空拍、路口監視器與衛星影像分析，精準鎖...

基隆藍營反制大罷免7人均獲緩刑 基檢提2理由決定上訴求翻盤

基隆市藍營推動連署罷免綠營議員鄭文婷和張之豪，當時的國民黨基隆市黨部主委吳國勝、基市府民政處長張淵翔等7人，因違法被判刑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。