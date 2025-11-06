涉擄人黑歷史曝光！高雄假釋男偷銀樓3金鍊被捕 警：不能再出獄 ​

高雄江姓男子拿假黃金戒指到銀樓要變賣，趁機偷走3條金項鍊，逃出時正巧遇巡邏員警攔住去路才落網。警方發覺他來路不小，曾涉擄人勒贖、強盜等案，判無期徒刑。

據了解，江姓男子（40歲）在2008年7月20日至8月14日，與哥哥及連姓、王姓2男子，在高雄、台南、屏東等縣市，以製造假車禍手法，涉擄人勒贖、搶奪、強盜及竊盜案共11案。

江姓男子與哥哥持刀、槍在高雄市和台南市隨機擄人勒索，打傷被害人後，要脅對方說出密碼取款放人，或要被害人找人籌錢贖人，被捕後，他判無期徒刑，哥哥判刑29年、連姓男子20年、王姓男子17年，他在今年5月獲假釋。員警說他這次被捕，可能不能再出獄。