一張帳單追到不肖業者 台南半年查獲9起重大非法棄置案

台南市政府展現打擊環境犯罪的決心，透過「跨局處合作」與「科技執法」，透過結合無人機空拍、路口監視器與衛星影像分析，精準鎖定可疑車輛與棄置熱點，過去半年成功查獲9起重大非法棄置案件，查扣廢棄物總重高達50噸，涉案人均已移送法辦。

環保局表示，近來接獲民眾陳情，發現仁德區有廢棄家具遭人惡意棄置，稽查人員發揮辦案精神，從垃圾堆中一張不起眼的帳單循線找到委託清運的陳姓市民，再經由警方調閱監視器，最終鎖定便宜行事的林姓業者。該業者因未具備合法廢棄物清除許可，不僅將面臨高額罰鍰，還將被追究刑事責任，全案已移送法辦。

環保局強調，依據廢棄物清理法規定，非法清除處理廢棄物是刑事犯罪，最高可判處5年有期徒刑，併科高達1500 萬元的罰金，民眾與業者切勿心存僥倖，以身試法。

環保局長許仁澤說明，市府將持續精進執法科技並導入AI影像辨識技術，以建立更完整的「可疑車輛資料庫」。透過人工智慧的輔助，將能更快速、精準地追查違法車輛，展現掃除非法棄置行為的決心。