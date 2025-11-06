基隆藍營反制大罷免7人均獲緩刑 基檢提2理由決定上訴求翻盤

基隆市藍營推動連署罷免綠營議員鄭文婷和張之豪，當時的國民黨基隆市黨部主委吳國勝、基市府民政處長張淵翔等7人，因違法被判刑，但均宣告緩刑。基隆地檢署今指7人都非第一時間認罪，難認犯後態度良好，緩刑並不適當，已上訴。

2024立委選舉，藍、白席次加起來過半，綠營居於劣勢，形成朝小野大格局。公民團體和綠營質疑藍白立委問政缺失，今年初發動「大罷免」。基隆市立委林沛祥名列其中，國民黨推動罷免民進黨仁愛區議員鄭文婷、安樂區議員張之豪反制。

基檢偵辦後，起訴吳國勝、張淵翔和時任國民黨基隆市仁愛區兼安樂區主任張金發、罷張案領銜人游正義、罷鄭案領銜人紀文荃、中正戶政所主任江鑒育和林姓課員。

基隆地方法院法官審理後指出，兩件罷免案提議人名冊經基隆市選委會查對，剔除不符法律規定者後，因人數未達門檻須再補提。

張淵翔取得仁愛區提議人名冊彙整表後，交給江鑒育，指示協助查對資料是否正確。江轉交林姓課員，並由林以個人帳號登入戶役政系統核對後交還張，再由張予傳送到與吳國勝等人成立的「勝之群組」。

法官查出，吳國勝、張金發和游正義依照張教導的謄寫步驟，以及張利用戶役政系統查詢結果，透過黨工和不詳抄手，未經提議人本人同意或授權，擅自重新謄寫而偽造提議人名冊，再由紀文荃等人送交中選會，經中選會查對，發現名冊中有62人已死亡。

法官9月30日宣判，吳國勝、張金發、游正義和紀文荃，犯刑法行使偽造私文書罪、公職人員選舉罷免法利用他人個人資料偽造提議罪及違反個人資料保護法非公務機關非法利用個人資料罪，分處1年10月、1年8月、1年5月和1年6月徒刑，均緩刑3年，並應分支付公庫50、20、20、20、20萬元。4人均褫奪公權2年。

張淵翔犯刑法行使偽造私文書罪、非公務機關非法利用個人資料罪，另犯選罷法利用他人個人資料偽造提議罪及違反個資法公務員假借職務上之機會非法利用個人資料罪，判1年10月徒刑、緩刑3年，應支付公庫40萬元，褫奪公權2年。

江鑒育和林姓課員犯個資法公務員假借職務上之機會非法利用個人資料罪，分處1年2月、10月徒刑，江緩刑3年，林緩刑2年，並各支付公庫20萬元。

基檢今天表示，法官認為7名被告一時失慮觸法，且事後坦承犯行，無再犯虞認，因而宣告緩刑，但基於兩個理由，決定提起上訴。