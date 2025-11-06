358筆、17萬元稅費罰款不想繳 台南分署查封土地後火速繳清
59歲王姓女子5年來開車因未依繳交通行費、停車費及罰鍰等，總計滯欠358筆，金額合計17萬多元，經移送行政執行署台南分署強制執行，發現其名下在仁德區有持分土地一筆，上月到場查封鑑價，據調查公告現值約50多萬元，她見情況不妙收到鑑價通知後，終於到場將欠款繳清。
台南分署指出，王女於2019年起至去年間開車因未依繳交通行費或停車費，經國道公路警察局第八公路警察大隊等舉發，遭市府交通局裁處271筆罰鍰，金額合計8萬1300元。
另她滯欠地價稅、使用牌照稅及其罰鍰、全民健保費、汽車燃料使用費、公路法罰鍰及通行費等，總計滯欠358筆，金額合計17萬6746元，逾期未繳納，經交通局等移送台南分署強制執行。
台南分署表示，執行人員收案後，查得王女名下仁德區有持分土地1筆，今年3月間函請地政機關辦理查封登記，她收到查封公文後，雖多次來電表示將到分署繳清，惟均未繳清。10月間到土地現場進行查封，隨後進行鑑價程序。據調查，該土地依公告現值約50萬多元。
直至收到鑑價通知，鑑價程序尚未完成前，她察覺情況不對勁，終於到場將全部欠款繳清，以避免土地被拍賣。
台南分署提醒，民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，將強力執行。
