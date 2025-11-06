影／跑什麼！高雄慣竊銀樓偷3金鍊 才竄出門就巧遇2警攔下他

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄江姓男子拿假黃金戒指銀樓要變賣，趁店銀樓老闆鑑定時，卻涉嫌偷走櫃台3條價值約50萬元的金項鍊。沒想到他才剛逃出銀樓，正遇巡邏員警，立即被逮捕，依竊盜罪嫌移送法辦。

警方調查，昨天上午11時許，江姓男子（40歲）自高雄市新興區大同一路某銀樓跑出門，新興警分局中正三路派出所2名警員正好巡邏經過，目睹有男子跑出銀樓，覺得奇怪馬上追上，在江男跑了150公尺後攔下他。

員警問說「跑什麼？」江男狐疑警方迅速抵達，稱「奇怪，我才跑出來，你們就到了？」隨後銀樓田姓老闆追來，說他偷走金項鍊，警方隨即逮捕江男。

警方自江男口袋起出銀樓險遭竊的3條金項鍊，共重3兩4錢，價值約50萬元。

據了解，江男曾涉案服刑，今年5月出獄，日前也曾涉嫌偷商騎樓下的物品被捕。警方調閱銀樓監錄系統畫面調查全案，得知江男進銀樓後，稱有1只金戒指要賣，田姓老闆拿進去要鑑定，江男便趴向櫃台，涉嫌偷3條金項鍊轉頭就跑出銀樓，田姓老闆追出時，警方已經攔住江男去路。事後田姓老闆也鑑定出江男的金戒指是假黃金。

江姓男子趴在銀樓櫃台涉嫌偷3條金項鍊。記者林保光／翻攝
江姓男子趴在銀樓櫃台涉嫌偷3條金項鍊。記者林保光／翻攝
江姓男子趴在銀樓櫃台涉嫌偷3條金項鍊被捕。記者林保光／翻攝
江姓男子趴在銀樓櫃台涉嫌偷3條金項鍊被捕。記者林保光／翻攝
江姓男子涉嫌在銀樓偷走的3條金項鍊。記者林保光／翻攝
江姓男子涉嫌在銀樓偷走的3條金項鍊。記者林保光／翻攝

