新竹地檢書記官造假紀錄致管考失真 判1年6月緩刑4年

新竹地檢署張姓書記官為規避管考壓力，利用內部案件管理系統，虛偽登載執行紀錄，造成研考單位誤認案件已完成追蹤，導致司法稽核資料失真，遭地檢署起訴，新竹地方法院依公務員登載不實準公文書罪判1年6月、緩刑4年，向國庫支付150萬元，至於檢方以貪汙治罪條例起訴的部分，法院認定未見不法利益流向，判決無罪。

判決書指出，張男從2020年3月起，擔任新竹地檢署書記官，負責執行確定刑事判決，包括徒刑、拘役與罰金等，並以「檢察機關案件管理系統」記錄案件進度。

張男明知部分案件並未實際執行，例如未傳喚受刑人到案、未受理罰金分期繳納等，卻仍以個人帳號登入辦公電腦，在系統內點選「執行案件管理作業」、「罰金分期繳納處理」等項目，再輸入案件資料，虛偽勾選罰金分期種類、設定每日易科金額及分期期數等公文書表單系統後，儲存該電磁記錄，完成「罰金分期繳納」作業，共有1百多件。

張男此舉導致地檢署研考科因案管系統內的錯誤資訊，誤認執行案件有實際進行如「罰金分期繳納處理」等作為，導致研考科人員及主管未能進行案件追蹤管考，損害新竹地檢署稽核的正確性，侵害國家司法權行使。對此，張男於偵查及審理時均坦承不諱。

法官審酌，張男在確定判決徒刑、拘役及處分命令的執行，面對案件壓力，竟未思以正當方式處理，竟率然利用系統漏洞，以公務員登載不實之方式規避管考，使執行案件延宕執行，侵害國家刑事司法權之行使，所為誠屬不應該。惟念其犯罪後始終坦認犯行，見有自我反省悔意，判1年6月、緩刑4年，向國庫支付150萬。