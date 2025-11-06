快訊

「我們都是媽祖小孩」警察出聲 竊賊淚眼認了洗劫「珊瑚媽祖」

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭南方澳進安宮遭竊賊闖入，從兩尊媽祖身上盜走價值逾2000萬元珠寶聖物，警方12小時內火速逮人。據了解，嫌犯在南方澳長大，對進安宮環境很熟悉，因投資失利，與弟弟共同持有的房產將法拍，情急下「神明頭上動土」，一犯案就後悔。

涉案的陳姓嫌犯35歲，是南方澳當地人，目前在台北租屋居住。警方昨天下午在台北市逮人，並在他女友租住的舊公寓樓梯間夾層，起出珊瑚串珠、鱉頭金鎖、黃金鎖片等神尊身上的聖物，經與廟方確認，全數追回。

據了解，陳姓嫌犯從事黃金買賣工作，與弟弟共同繼承一間房產，被他拿來融資貸款約500萬元，沒想到投資失利繳不起貸款，共有房產面臨法拍，他怕對不起弟弟，想到曾到進安宮拜拜，見神像身上有很多珠寶、金飾，動了歪腦筋。

昨天凌晨他找來27歲陳姓友人把風，自己從進安宮後方往江夏路的斜坡馬路，跳入廟方鄰路的遮雨棚，踏著遮雨棚翻到進安宮，撬開木製的空氣窗，再爬進2樓正殿，陸續偷走開基媽祖、珊瑚媽祖身上的聖物，凌晨40分從後門逃逸，再搭乘出租車一路沿著北宜公路往北竄逃，昨天下午4時30分在北市被蘇澳警分局及縣刑大專案小組循線逮捕。

據了解，陳嫌昨天落網後被帶回偵訊，一度矢口否認涉案，警方動之以情，告訴他「我們都是媽祖的小孩，媽祖會原諒每個人」，也向陳嫌說，「你還這麼年輕，人生這麼長，只要真心悔過，媽祖一定會原諒你」，陳嫌聽到後眼眶都紅了，俯首坦言因為欠錢，才會入廟行竊。

陳嫌向警方表示，當時偷到一半，人都還沒離開正殿，心中就後悔了；也說，還沒細想這批珠寶要怎麼賣，也沒想到有什麼銷贓管道，所以先藏在女友租屋處的樓梯間夾層，女友並不知道。

蘇澳警分局昨天歷經12小時，在台北抓到南方澳進安宮竊案主嫌。圖／南方澳進安宮提供
蘇澳警分局昨天歷經12小時，在台北抓到南方澳進安宮竊案主嫌。圖／南方澳進安宮提供
宜蘭南方澳進安宮寶石珊瑚媽祖昨天凌晨被竊走五鳳冠珊瑚珠串、金牌等珠寶，警方火速逮人，失竊聖物全數追回。圖／警方提供
宜蘭南方澳進安宮寶石珊瑚媽祖昨天凌晨被竊走五鳳冠珊瑚珠串、金牌等珠寶，警方火速逮人，失竊聖物全數追回。圖／警方提供
宜蘭縣南方澳進安宮昨天發生竊案，蘇澳警分局歷經12小時破案，抓到兩名犯嫌。圖／南方澳進安宮提供
宜蘭縣南方澳進安宮昨天發生竊案，蘇澳警分局歷經12小時破案，抓到兩名犯嫌。圖／南方澳進安宮提供
宜蘭縣南方澳進安宮5日凌晨遭竊賊闖入，「開基媽祖」、「寶石珊瑚媽祖」兩尊神像身上多件總價超過2000萬元的聖物被偷走。圖／南方澳進安宮提供
宜蘭縣南方澳進安宮5日凌晨遭竊賊闖入，「開基媽祖」、「寶石珊瑚媽祖」兩尊神像身上多件總價超過2000萬元的聖物被偷走。圖／南方澳進安宮提供

媽祖 偷竊

