「我們都是媽祖小孩」警察出聲 竊賊淚眼認了洗劫「珊瑚媽祖」

宜蘭南方澳進安宮遭竊賊闖入，從兩尊媽祖身上盜走價值逾2000萬元珠寶聖物，警方12小時內火速逮人。據了解，嫌犯在南方澳長大，對進安宮環境很熟悉，因投資失利，與弟弟共同持有的房產將法拍，情急下「神明頭上動土」，一犯案就後悔。

涉案的陳姓嫌犯35歲，是南方澳當地人，目前在台北租屋居住。警方昨天下午在台北市逮人，並在他女友租住的舊公寓樓梯間夾層，起出珊瑚串珠、鱉頭金鎖、黃金鎖片等神尊身上的聖物，經與廟方確認，全數追回。

據了解，陳姓嫌犯從事黃金買賣工作，與弟弟共同繼承一間房產，被他拿來融資貸款約500萬元，沒想到投資失利繳不起貸款，共有房產面臨法拍，他怕對不起弟弟，想到曾到進安宮拜拜，見神像身上有很多珠寶、金飾，動了歪腦筋。

昨天凌晨他找來27歲陳姓友人把風，自己從進安宮後方往江夏路的斜坡馬路，跳入廟方鄰路的遮雨棚，踏著遮雨棚翻到進安宮，撬開木製的空氣窗，再爬進2樓正殿，陸續偷走開基媽祖、珊瑚媽祖身上的聖物，凌晨40分從後門逃逸，再搭乘出租車一路沿著北宜公路往北竄逃，昨天下午4時30分在北市被蘇澳警分局及縣刑大專案小組循線逮捕。

據了解，陳嫌昨天落網後被帶回偵訊，一度矢口否認涉案，警方動之以情，告訴他「我們都是媽祖的小孩，媽祖會原諒每個人」，也向陳嫌說，「你還這麼年輕，人生這麼長，只要真心悔過，媽祖一定會原諒你」，陳嫌聽到後眼眶都紅了，俯首坦言因為欠錢，才會入廟行竊。