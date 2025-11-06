快訊

媽媽做不好要檢討！非洲豬瘟防疫出包 盧秀燕2度鞠躬道歉：市長概括承受

獨／輝達落腳北士科 吳東亮：呼籲北市府補償金延續MOU精神轉做公益捐贈

萬里捕蟹船北部海域翻覆9人落海 6人獲救1失蹤2待援

欠358筆罰鍰稅金遭查封土地 台南女清繳避拍賣

中央社／ 台南6日電

台南市59歲王姓女子積欠5年交通罰鍰、稅金等358筆逾17萬元，待行政執行署台南分署強制執行，10月查封王女名下1筆持分土地、準備鑑價拍賣時，王女才趕緊清繳。

台南分署今天指出，王女於民國108年、109年、111年至113年間駕車未繳交通行費及停車費，遭台南市政府裁處271筆罰鍰，且又滯欠地價稅、使用牌照稅及罰鍰、全民健康保險費、汽車燃料使用費、公路法罰鍰等，總計358筆共新台幣17萬6746元。

王女案移送強制執行後，台南分署查知王女在台南市仁德區持分1筆公告現值約50萬元土地，著手查封拍賣，王女卻未履行繳清承諾，執行人員10月查封土地，展開鑑價程序，王女收到鑑價通知才清繳欠款，避免土地被拍賣。

