欠358筆罰鍰稅金遭查封土地 台南女清繳避拍賣
台南市59歲王姓女子積欠5年交通罰鍰、稅金等358筆逾17萬元，待行政執行署台南分署強制執行，10月查封王女名下1筆持分土地、準備鑑價拍賣時，王女才趕緊清繳。
台南分署今天指出，王女於民國108年、109年、111年至113年間駕車未繳交通行費及停車費，遭台南市政府裁處271筆罰鍰，且又滯欠地價稅、使用牌照稅及罰鍰、全民健康保險費、汽車燃料使用費、公路法罰鍰等，總計358筆共新台幣17萬6746元。
王女案移送強制執行後，台南分署查知王女在台南市仁德區持分1筆公告現值約50萬元土地，著手查封拍賣，王女卻未履行繳清承諾，執行人員10月查封土地，展開鑑價程序，王女收到鑑價通知才清繳欠款，避免土地被拍賣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言