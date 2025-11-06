越南移工回國探親…在台妻竟偷吃泰男 1刀捅死小王遭判7年2月

越南籍胡姓移工不滿小他9歲的阮姓妻子外遇，和工廠的泰國籍同姓工人婚外情，且趁他返鄉探親時偷搬家、繼續和同男交往，胡失控拿水果刀狠刺同左腹1刀，釀其大出血慘死；台中地院以兩造為外籍人士，需耗費雙向翻譯，不行國民參審，經一般程序審理後依傷害致死罪判胡7年2月，可上訴。

檢警調查，胡男（32歲）、阮女（23歲）在台中某塑膠廠上班，因阮女和泰國籍的同男婚外情，胡2023年驚覺老婆出軌，他曾警告妻子停止繼續和同聯絡，阮女也被要求搬到大雅區租屋處。

未料胡男2024年8月15日休假回越南探親時，阮女趁機搬家並自行到龍井區租屋，胡9月10日回台後，隔天到阮女龍井區住處討論繼續同住一事，一查看她手機又發現妻子仍和同男聯絡。

胡氣憤不已，要求阮女騎車載他到同男住處理論，11日中午12點多抵達同男西屯區租屋處時，胡警告同別再和他妻子往來，但一言不合，胡持預藏的水果刀猛力朝同左腹刺了1下。

同男立即躲回房反鎖，胡仍繼續踹門經附近民眾勸阻才離去，因當時房東也獲報並叫救護車到場，未料開門驚見同男已倒臥在地失去生命跡象，送醫仍因腸繫膜動脈穿刺、腹腔內出血死亡。

警方下午2點多隨即在阮女租屋處逮到胡男、查扣作案凶刀；檢方偵結依傷害致人於死罪嫌起訴胡，全案依法由國民法官法庭審理。