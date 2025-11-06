他的事故機車擺9個月… 遭車行移置路旁未掛牌挨罰 法官撤單

徐姓男子機車因事故損壞委託事故拖吊至附近機車行，待調解成立獲償後報廢，台南警方去年7月間發現該車未懸掛車牌停放道路逕行舉發，市府交通局裁罰5400元且扣牌，徐不服提行政訴訟，法官認他不知該車已從車行店內移出，應非故意或過失違規行為而撤銷處分。

徐說，與拖吊行約定等交通事故調解成立獲償後，由拖吊行報廢車輛，他再購買新車，但機車行逕自表示車輛置放太久，將該車輛號牌拔下放進置物箱後，把車輛移置違規地點。他說，已對機車行業者提起刑事告訴，違規行為非他所為。

交通局指出，車輛未懸掛號牌，在違規地點停車，違規屬實。該局表示，車輛為徐所有，自有管理支配權使用權限，對車主即徐為處罰並無不當。

車行業者到庭證稱，徐發生事故的對方連絡他去載車子到車行，過2、3天等徐來拿完估價單；拿完估價單後徐打電話來說農曆年後車子會處理，指車子要放在店內達成和解再報廢車輛，到店裡選購新車。

業者指出，當時徐有同意要把車子放在他這裡，但沒有說要放多久，因為後來聯繫不上徐，手機暫停使用，且車子又放太久約有9個月，他才會放到路邊。而該車輛號牌到他店裡時就是斷裂的，他們正常流程是放到置物箱。

高雄高等行政法院地方庭指出，業者於去年5月27日、31日，向徐所留行動電話傳送不再保管車輛，欲終止訊息。又同年6月6日後陸續傳訊息告知會將車輛移至路邊，該車輛無法懸掛車牌等情。

據查，該行動電話自去年4月16日起因欠款催收經電信公司設定只收不可撥，同年6月6日因未付款暫時停機至同年8月16日永久停機。

法官認為，徐為車主，已與車行合意將該車輛寄放在車行保管，業者雖已於行動電話停機前終止約定並通知取回該車輛，但在停機後才以訊息表示該車輛放置路邊及無法懸掛車牌。