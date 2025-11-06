影／亮票遭起訴指態度不佳 趙少康：覺得自己態度蠻好

中廣董事長 趙少康 今年7月26日 罷免 投票 日，涉不慎亮票給媒體拍攝，台北地檢署今偵結，認定他二度出示罷免票圈定面供媒體拍攝，事後飾詞推託辯稱「非故意」企圖輕描淡寫一語帶過，依選罷法不得將圈選內容出示他人罪嫌起訴，建請從重量刑。趙少康今回應看到檢察官說他態度不好，他蠻錯愕的，並說自己823投票也很小心沒有再犯，他覺得自己態度蠻好的，盼不要起訴或緩起訴。

趙少康表示他沒有故意亮票，自己也是第一次投罷免票，他沒有犯罪動機，並說議長、立法院長選舉就可以亮票，有跟檢察官說他是不小心的。 中廣董事長趙少康今年7月26日罷免投票日，涉不慎亮票給媒體拍攝，台北地檢署今偵結，依選罷法不得將圈選內容出示他人罪嫌起訴，建請從重量刑。趙少康今回應，看到檢察官說他態度不好，他蠻錯愕的，並說自己823投票也很小心沒有再犯，他覺得自己態度蠻好的，盼不要起訴或緩起訴。記者余承翰／攝影 中廣董事長趙少康今年7月26日罷免投票日，涉不慎亮票給媒體拍攝，台北地檢署今偵結，依選罷法不得將圈選內容出示他人罪嫌起訴，建請從重量刑。趙少康今回應，看到檢察官說他態度不好，他蠻錯愕的，並說自己823投票也很小心沒有再犯，他覺得自己態度蠻好的，盼不要起訴或緩起訴。記者余承翰／攝影 中廣董事長趙少康今年7月26日罷免投票日，涉不慎亮票給媒體拍攝，台北地檢署今偵結，依選罷法不得將圈選內容出示他人罪嫌起訴，建請從重量刑。趙少康今回應，看到檢察官說他態度不好，他蠻錯愕的，並說自己823投票也很小心沒有再犯，他覺得自己態度蠻好的，盼不要起訴或緩起訴。記者余承翰／攝影