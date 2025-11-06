快訊

中午開始活豬運輸、明凌晨開賣 台中市禁打包營養午餐再一周

DNA在現場！羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全

高雄林園幼兒園虐童逼青蛙跳、下跪 教育局證實：3家全解約、8人停職

聽新聞
0:00 / 0:00

母親遺產由姊姊安排 莽弟火大燒屋、開車撞姊夫…殺人未遂判9年半

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

新竹陳姓男子不滿胞姊在協助處理遺產時，「兄弟姐妹沒有一起討論」，今年2月1日喝完酒後，載著4桶各4公斤、1桶10公斤的瓦斯桶和自製汽油彈到胞姊家，見姊夫走出倉庫，開車撞人。陳下車搬瓦斯桶並點燃漏出的氣體，再扔汽油彈縱火燒倉庫，見外甥女和外甥女婿想救姊夫，也上前攻擊。台灣高等法院依殺人未遂等罪判陳9年6月徒刑。

陳另犯傷害、酒駕部分，高院維持一審6月得易科罰金之刑。

本案源於陳姓男子認為母親死後，繼承問題應由手足坐下來談，原本長輩講好他和哥哥1人分1塊土地，後來胞姊自己找代書把事情處理掉，變成1棟房屋給哥哥、剩下的土地共同持有。「她弄到我家裡都破碎」，陳憤怒地抱怨母親遺產由胞姊一人決定。

高院開庭時，律師辯護稱陳是「酒後一時失慮」而觸法，犯後態度也良好，請求依刑法第59條「情堪憫恕」條款減刑。

但高院認為，陳姓男子因財產糾紛而萌生殺害胞姊之意，進而牽連她的家人，難認有值得同情之處，且2023年間，陳就曾拿汽油彈攻擊姻親而遭判刑，法官認為這件不是「一時失慮」、「偶發」行為。此外，陳是拿瓦斯桶、自製汽油彈放火，故意要殺害胞姊、不確定故意殺害外甥女未遂，對她們的人生安全危害甚巨，高院也認為犯罪情節嚴重。

高院認為陳不以理性方式溝通遺產繼承問題，先是開車直接衝撞姊夫，再以預先準備的瓦斯桶、汽油彈放火燒倉庫，嚴重動搖公共安全及社會平和秩序，雖然沒有人死亡，但倉庫內擺滿紙箱，陳只是「僥倖」。

陳犯殺人未遂、傷害部分，新竹地院判陳姓男子10年徒刑，高院審理階段，陳坦承殺人犯行，後來與胞姊一家人達成調解與和解，此部分高院改判9年6月刑。

新竹陳姓男子不滿胞姊處理母親遺產問題，開車撞姊夫並縱火燒毀胞姊倉庫，還攻擊外甥女與外甥女婿。台灣高等法院依殺人未遂等罪判刑9年6月，傷害與酒駕部分維持一審6月得易科罰金之刑。圖／聯合報系資料照
新竹陳姓男子不滿胞姊處理母親遺產問題，開車撞姊夫並縱火燒毀胞姊倉庫，還攻擊外甥女與外甥女婿。台灣高等法院依殺人未遂等罪判刑9年6月，傷害與酒駕部分維持一審6月得易科罰金之刑。圖／聯合報系資料照

殺人未遂 遺產 火災 新竹

延伸閱讀

保守派大法官也不挺？美最高院審川普關稅 四大重點一次看

南崁5警壓制醉漢 女友喊「太用力」…缺氧亡 高院仍判警無罪

台中五權車站狠推站務員落軌 涉案男殺人未遂起訴

三重小吃店驚魂 醉男持安全帽險砸死酒客殺人未遂起訴

相關新聞

她潑汽油嗆「炸掉全家」…活活燒死女伴3歲女兒 最終判關20年定讞

電子工廠作業員鄧如惠與游姓女友鬧分手，她懷疑游女移情別戀，潑汽油縱火，害游女全身90%二至三度燒燙傷、游女的3歲幼女被燒...

他想帶流浪貓回家養反被咬…竟怒持鎖頭打死牠 下場曝

張姓男子在台南中西區看到一隻流浪貓很想帶回家養，但流浪貓不領情反咬他一口後逃跑，今年8月12日上午他重返現場，持鎖頭敲擊...

趙少康罷免亮票案 北檢認定2次故意亮票 起訴求從重量刑

中廣董事長、資深媒體人趙少康今年7月26日罷免投票日，涉不慎亮票給媒體拍攝，日前出庭稱沒有故意亮票。台北地檢署今偵結，認...

用「自動焚燬」通訊軟體索賄 林口火力發電廠長涉貪80萬繼續押

台電核二廠廠長曾文煌涉向山瑞公司業者曹森智、廣承公司業者郝致衡收賄220萬元，林口火力發電廠長朱允中向郝收賄80萬元，曾...

「神威無邊」南方澳進安宮竊賊落網2千萬聖物全追回 廟方發聲了

宜蘭縣南方澳進安宮昨天凌晨遭竊賊闖入偷走神像身上聖物，蘇澳警分局連夜逮捕兩人，將價值2000多萬元的珠寶全數追回，依加重...

影／亮票遭起訴指態度不佳 趙少康：覺得自己態度蠻好

中廣董事長趙少康今年7月26日罷免投票日，涉不慎亮票給媒體拍攝，台北地檢署今偵結，認定他二度出示罷免票圈定面供媒體拍攝，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。