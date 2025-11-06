母親遺產由姊姊安排 莽弟火大燒屋、開車撞姊夫…殺人未遂判9年半

新竹陳姓男子不滿胞姊在協助處理遺產時，「兄弟姐妹沒有一起討論」，今年2月1日喝完酒後，載著4桶各4公斤、1桶10公斤的瓦斯桶和自製汽油彈到胞姊家，見姊夫走出倉庫，開車撞人。陳下車搬瓦斯桶並點燃漏出的氣體，再扔汽油彈縱火燒倉庫，見外甥女和外甥女婿想救姊夫，也上前攻擊。台灣高等法院依殺人未遂等罪判陳9年6月徒刑。

陳另犯傷害、酒駕部分，高院維持一審6月得易科罰金之刑。

本案源於陳姓男子認為母親死後，繼承問題應由手足坐下來談，原本長輩講好他和哥哥1人分1塊土地，後來胞姊自己找代書把事情處理掉，變成1棟房屋給哥哥、剩下的土地共同持有。「她弄到我家裡都破碎」，陳憤怒地抱怨母親遺產由胞姊一人決定。

高院開庭時，律師辯護稱陳是「酒後一時失慮」而觸法，犯後態度也良好，請求依刑法第59條「情堪憫恕」條款減刑。

但高院認為，陳姓男子因財產糾紛而萌生殺害胞姊之意，進而牽連她的家人，難認有值得同情之處，且2023年間，陳就曾拿汽油彈攻擊姻親而遭判刑，法官認為這件不是「一時失慮」、「偶發」行為。此外，陳是拿瓦斯桶、自製汽油彈放火，故意要殺害胞姊、不確定故意殺害外甥女未遂，對她們的人生安全危害甚巨，高院也認為犯罪情節嚴重。

高院認為陳不以理性方式溝通遺產繼承問題，先是開車直接衝撞姊夫，再以預先準備的瓦斯桶、汽油彈放火燒倉庫，嚴重動搖公共安全及社會平和秩序，雖然沒有人死亡，但倉庫內擺滿紙箱，陳只是「僥倖」。