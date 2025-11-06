她潑汽油嗆「炸掉全家」…活活燒死女伴3歲女兒 最終判關20年定讞

電子工廠作業員鄧如惠與游姓女友鬧分手，她懷疑游女移情別戀，潑汽油縱火，害游女全身90%二至三度燒燙傷、游女的3歲幼女被燒死，最高法院依恐嚇危害安全、成年人故意對兒童犯殺人罪判鄧女拘役59日、20年徒刑定讞。

鄧如惠（28歲）與游女（32歲）感情生變，前年1月間，游女的廖姓前男友欲探視與游女生下的3歲女兒，鄧女懷疑雙方藕斷絲連，憤而到加油站買汽油放在儲藏室，還偷偷潑灑在女童的抱枕上，經詢問怎麼有汽油味，鄧女稱「要燒死妳全家、炸掉妳全家」。

前年2月7日上午9點多，游女與女兒還在睡夢中，鄧女欲查看游女手機被發現，2人起口角。鄧女憤怒之餘，取出預先購買的罐裝汽油，朝游女身上與床鋪四周潑灑，隨即持打火機引燃，火勢迅速蔓延到母女全身，游女著火後喊叫並衝到一樓浴室沖水自救，但3歲女兒仍在床上哭喊，游女衝回3樓搶救女兒時，遭鄧女環抱、拉手攔阻。

消防人員到場灌救，女童葬身火場，檢方依殺人、殺人未遂、放火燒燬現供人使用之住宅建築物、恐嚇危害安全等罪起訴鄧女。

一審桃園地院國民法官庭認為鄧如惠潑油縱火除造成公共危險，也剝奪無辜女童生命，讓女童成為感情爭執的犧牲品，游女也因嚴重燒燙傷，恐無法再當廚師，生計受影響，甚至燒毀的房屋也有還款壓力。

一審指出，鄧如惠生於隔代教養家庭，有偏差行為，造成衝動型人格特質，鑑定評估若能長期接受心理輔導，並有乾媽持續的非正式支持系統，會讓矯正教化和再社會化的可能性提高、再犯風險降低，一審依恐嚇危害安全、成年人故意對兒童犯殺人罪將判鄧女拘役59日、20年徒刑。