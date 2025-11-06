用「自動焚燬」通訊軟體索賄 林口火力發電廠長涉貪80萬繼續押

台電核二廠廠長曾文煌涉向山瑞公司業者曹森智、廣承公司業者郝致衡收賄220萬元，林口火力發電廠長朱允中向郝收賄80萬元，曾、朱今年8月起訴移審裁定羈押禁見3月，2人押期將屆，台北地院調查，昨裁定曾、朱本月15日起延長羈押2月。

裁定書指出，曾文煌經訊問坦承有不違背職務收賄犯行，但否認部分犯罪事實；朱允中否認有不違背職務收賄犯行，2人今年8月15日起先羈押禁見3月。

法官認為，曾文煌承認刪除與曹森智的LINE對話紀錄，朱允中除承認刪除與郝致衡的LINE對話紀錄外，更與郝致衡使用具備自動焚燬已讀取訊息功能的通訊軟體SIGNAL聯繫，2人均有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人之虞。

法官認為，貪汙案有證人未到庭作證，考量曾、朱所犯是7年以上有期徒刑重罪，任何人均可輕易透過行動電話或其他裝置與人互為聯絡，2人有繼續羈押的必要，裁定自本月15日起延長羈押期間2月，並禁止接見、通信。

起訴指出，曾文煌以協助山瑞得標「減容中心焚化爐控制系統更新」採購案驗收，向曹索賄200萬，後來將賄款降為160萬元，曾後續辦理焚化爐SCADA主機採購案，找曹到廠長辦公室開口「這條我要20萬元」，曹赴廠長室交付賄款。

曾文煌於任職台電核發處副處長期間，也向郝致衡表示爭取到預算，郝有意投標「自動化濕式噴砂除汙設備」，於是分2次帶賄款到曾的辦公室行賄。