航空狼往同事臉上抹「學姐這東西」炫耀 強制性交減為3年4月刑

國內某航空公司陳姓職員2022年1月3日在桃園蘆竹與同事聚會，卻趁學姐酒醉進房休息，溜進房內指侵，離開後還以沾有學姐體液的指腹摸一名同事的臉頰炫耀，說「摸到了」；桃園地方法院依強制性交罪判陳4年2月徒刑。案經上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，改判陳3年4月徒刑。

被害人在案發後，礙於雙方都在同一家公司上班，若將受害情節全盤公諸於眾，會遭受異樣眼光，甚至影響已從事13年的工作，因此隱忍不宣。因2023年6月掀起「#MeToo」浪潮，被害人決定不輕饒，同年7月19日委任律師具狀提告。

桃園地檢署起訴指出，陳和被害人2022年1月2日深夜在蘆竹一間酒吧和1名同事飲酒，翌日凌晨到同事住處繼續聊天，接著陳的女友和另一名朋友也應邀前來，陳卻趁學姐借用房間休憩時，對她指侵。

桃園地院審理時，住在案發處的男同事作證，表示他和陳有共同的朋友，對方曾在手指上沾上女性體液後，再去塗在別人的臉上，當作「男性間嬉鬧」。

陳姓男子否認性侵，僅承認在凌晨4點多有趁學姐休息時親吻，並隔著內褲撫摸。律師主張，強制性交部分只有學姐的單一指述，欠缺補強證據，且陳已經坦承強制猥褻，請求判他得易科罰金之刑。

被害人表示，當天她喝醉，身體不舒服、有嘔吐，因此借房間休息，後來陳的女友先行離開，陳卻撫摸她下體。被害人稱，當下意識仍清醒，她說「不要這樣」但拒絕無效，被侵犯的時間不到30秒。她也駁斥陳有撫摸她胸部或吻她。

桃園地院認為被害人多次情緒激動，不斷啜泣，當庭表露出委屈及難過的情感，可認並非憑空誣指；陳平時與同事互動時，並不會用手指抹對方臉頰，而這回之所以用指腹抹過同事的臉，還說「摸到了」，足認手指曾接觸過被害人下體。

一審認為陳與學姐並無感情基礎，為了逞慾而指侵，侵害對方的身體及性自主決定權，造成被害人永難抹滅的創傷，判他4年2月徒刑懲儆。

陳不服一審判決，上訴高院。高院審理後今依強制性交罪判陳3年4月刑。