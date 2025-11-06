快訊

中午開始活豬運輸、明凌晨開賣 台中市禁打包營養午餐再一周

DNA在現場！羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全

高雄林園幼兒園虐童逼青蛙跳、下跪 教育局證實：3家全解約、8人停職

航空狼往同事臉上抹「學姐這東西」炫耀 強制性交減為3年4月刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

國內某航空公司陳姓職員2022年1月3日在桃園蘆竹與同事聚會，卻趁學姐酒醉進房休息，溜進房內指侵，離開後還以沾有學姐體液的指腹摸一名同事的臉頰炫耀，說「摸到了」；桃園地方法院依強制性交罪判陳4年2月徒刑。案經上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，改判陳3年4月徒刑。

被害人在案發後，礙於雙方都在同一家公司上班，若將受害情節全盤公諸於眾，會遭受異樣眼光，甚至影響已從事13年的工作，因此隱忍不宣。因2023年6月掀起「#MeToo」浪潮，被害人決定不輕饒，同年7月19日委任律師具狀提告。

桃園地檢署起訴指出，陳和被害人2022年1月2日深夜在蘆竹一間酒吧和1名同事飲酒，翌日凌晨到同事住處繼續聊天，接著陳的女友和另一名朋友也應邀前來，陳卻趁學姐借用房間休憩時，對她指侵。

桃園地院審理時，住在案發處的男同事作證，表示他和陳有共同的朋友，對方曾在手指上沾上女性體液後，再去塗在別人的臉上，當作「男性間嬉鬧」。

陳姓男子否認性侵，僅承認在凌晨4點多有趁學姐休息時親吻，並隔著內褲撫摸。律師主張，強制性交部分只有學姐的單一指述，欠缺補強證據，且陳已經坦承強制猥褻，請求判他得易科罰金之刑。

被害人表示，當天她喝醉，身體不舒服、有嘔吐，因此借房間休息，後來陳的女友先行離開，陳卻撫摸她下體。被害人稱，當下意識仍清醒，她說「不要這樣」但拒絕無效，被侵犯的時間不到30秒。她也駁斥陳有撫摸她胸部或吻她。

桃園地院認為被害人多次情緒激動，不斷啜泣，當庭表露出委屈及難過的情感，可認並非憑空誣指；陳平時與同事互動時，並不會用手指抹對方臉頰，而這回之所以用指腹抹過同事的臉，還說「摸到了」，足認手指曾接觸過被害人下體。

一審認為陳與學姐並無感情基礎，為了逞慾而指侵，侵害對方的身體及性自主決定權，造成被害人永難抹滅的創傷，判他4年2月徒刑懲儆。

陳不服一審判決，上訴高院。高院審理後今依強制性交罪判陳3年4月刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國內某航空公司陳姓職員2022年1月3日在桃園蘆竹與同事聚會，卻趁學姐酒醉進房休息，溜進房內指侵，離開後還以沾有學姐體液的指腹摸一名同事的臉頰炫耀，說「摸到了」。示意圖／ingimage
國內某航空公司陳姓職員2022年1月3日在桃園蘆竹與同事聚會，卻趁學姐酒醉進房休息，溜進房內指侵，離開後還以沾有學姐體液的指腹摸一名同事的臉頰炫耀，說「摸到了」。示意圖／ingimage

被害人 桃園地院 性侵

延伸閱讀

南崁5警壓制醉漢 女友喊「太用力」…缺氧亡 高院仍判警無罪

老師2度家訪揪出「家內性侵」 狼父落跑8年 高院判7年2月刑

憲法法庭不釋憲…10年前割裂國旗3人逆轉有罪 高院：羞辱中華民國國民

北市男大生巷內脫褲逼女同學口交 辯「她曾酒後服務過」遭判1年7月

相關新聞

她潑汽油嗆「炸掉全家」…活活燒死女伴3歲女兒 最終判關20年定讞

電子工廠作業員鄧如惠與游姓女友鬧分手，她懷疑游女移情別戀，潑汽油縱火，害游女全身90%二至三度燒燙傷、游女的3歲幼女被燒...

他想帶流浪貓回家養反被咬…竟怒持鎖頭打死牠 下場曝

張姓男子在台南中西區看到一隻流浪貓很想帶回家養，但流浪貓不領情反咬他一口後逃跑，今年8月12日上午他重返現場，持鎖頭敲擊...

趙少康罷免亮票案 北檢認定2次故意亮票 起訴求從重量刑

中廣董事長、資深媒體人趙少康今年7月26日罷免投票日，涉不慎亮票給媒體拍攝，日前出庭稱沒有故意亮票。台北地檢署今偵結，認...

用「自動焚燬」通訊軟體索賄 林口火力發電廠長涉貪80萬繼續押

台電核二廠廠長曾文煌涉向山瑞公司業者曹森智、廣承公司業者郝致衡收賄220萬元，林口火力發電廠長朱允中向郝收賄80萬元，曾...

「神威無邊」南方澳進安宮竊賊落網2千萬聖物全追回 廟方發聲了

宜蘭縣南方澳進安宮昨天凌晨遭竊賊闖入偷走神像身上聖物，蘇澳警分局連夜逮捕兩人，將價值2000多萬元的珠寶全數追回，依加重...

影／亮票遭起訴指態度不佳 趙少康：覺得自己態度蠻好

中廣董事長趙少康今年7月26日罷免投票日，涉不慎亮票給媒體拍攝，台北地檢署今偵結，認定他二度出示罷免票圈定面供媒體拍攝，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。