台中和平區公所爆貪汙 課長藉發慈善物資詐9萬…下場判5年

時任台中市和平區公所民政課曹姓課長利用發放慈善物資機會，和經營電器行的陳姓友人共謀，由陳以「運費」為由開假發票不實核銷，曹詐得9萬多元公款；台中地院依貪汙等罪一共判曹5年、褫奪公權3年，陳違反商業會計法判1年2月，緩刑5年，可上訴。

台中地檢2023年8月依12個貪汙治罪利用職務上之機會詐取財物既遂、1個未遂，共13罪起訴曹，依商業會計法起訴陳；台中地院審理2年多，依貪汙等罪判曹男5年、褫奪公權3年，另依商業會計法等數罪判陳1年2月，得易科罰金，緩刑5年，應向公益團體提供240小時勞務、接受法治教育5場。

檢、廉查出，曹男2014年3月至2017年12月擔任和平區公所民政課長任內，明知公所收到各慈善團體物資，是由各單位在公所前發放，若有少數住處偏遠民眾無法來領，則由里幹事代發，並無雇請貨運司機運送。

檢、廉發現，曹找經營電器行的陳姓友人，請他開立日期、品名及金額均不實的發票，假借有多次「載運」慈善物資給民眾，藉此核銷不實的運費。

經統計，曹、陳開立的假發票以運送白米、肉粽、救濟物資，或沙發及輪椅，每趟金額介於3500元至9450元不等，其中12筆經核銷詐得9萬350元；直至要核銷的第13筆時，區公所內部才發現異狀追查曝光。