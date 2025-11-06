快訊

中午開始活豬運輸、明凌晨開賣 台中市禁打包營養午餐再一周

DNA在現場！羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全

高雄林園幼兒園虐童逼青蛙跳、下跪 教育局證實：3家全解約、8人停職

聽新聞
0:00 / 0:00

台中和平區公所爆貪汙 課長藉發慈善物資詐9萬…下場判5年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

時任台中市和平區公所民政課曹姓課長利用發放慈善物資機會，和經營電器行的陳姓友人共謀，由陳以「運費」為由開假發票不實核銷，曹詐得9萬多元公款；台中地院依貪汙等罪一共判曹5年、褫奪公權3年，陳違反商業會計法判1年2月，緩刑5年，可上訴。

台中地檢2023年8月依12個貪汙治罪利用職務上之機會詐取財物既遂、1個未遂，共13罪起訴曹，依商業會計法起訴陳；台中地院審理2年多，依貪汙等罪判曹男5年、褫奪公權3年，另依商業會計法等數罪判陳1年2月，得易科罰金，緩刑5年，應向公益團體提供240小時勞務、接受法治教育5場。

檢、廉查出，曹男2014年3月至2017年12月擔任和平區公所民政課長任內，明知公所收到各慈善團體物資，是由各單位在公所前發放，若有少數住處偏遠民眾無法來領，則由里幹事代發，並無雇請貨運司機運送。

檢、廉發現，曹找經營電器行的陳姓友人，請他開立日期、品名及金額均不實的發票，假借有多次「載運」慈善物資給民眾，藉此核銷不實的運費。

經統計，曹、陳開立的假發票以運送白米、肉粽、救濟物資，或沙發及輪椅，每趟金額介於3500元至9450元不等，其中12筆經核銷詐得9萬350元；直至要核銷的第13筆時，區公所內部才發現異狀追查曝光。

曹男在廉政署詢問時全部坦承犯罪，表示以營業稅5%向陳男買發票，後又翻供否認，辯稱每次都有雇用電器行載運物資，只有交付發票給對方核銷；陳男則坦言，不曾替公所載運物資，基於多年交情才答應曹幫核銷發票，拿到錢扣除5%稅，剩下的都給曹，本身無獲利。

和平區公所。記者曾健祐／攝影
和平區公所。記者曾健祐／攝影

發票 貪汙 運費

延伸閱讀

遭馬郁雯嗆支持貪汙 吳怡萱酸馬：黨檢媒三位一體追殺政敵的代表

馬郁雯表態參選中正萬華議員 反擊吳怡萱「支持貪汙、政治跟監」

資通院標案用陸製舊品！民眾黨告大同醫護洪奇昌偽造文書 前院長貪汙

台中環保局貪汙連環爆！又1清潔隊員查出收賄 涉貪汙遭收押禁見

相關新聞

她潑汽油嗆「炸掉全家」…活活燒死女伴3歲女兒 最終判關20年定讞

電子工廠作業員鄧如惠與游姓女友鬧分手，她懷疑游女移情別戀，潑汽油縱火，害游女全身90%二至三度燒燙傷、游女的3歲幼女被燒...

他想帶流浪貓回家養反被咬…竟怒持鎖頭打死牠 下場曝

張姓男子在台南中西區看到一隻流浪貓很想帶回家養，但流浪貓不領情反咬他一口後逃跑，今年8月12日上午他重返現場，持鎖頭敲擊...

趙少康罷免亮票案 北檢認定2次故意亮票 起訴求從重量刑

中廣董事長、資深媒體人趙少康今年7月26日罷免投票日，涉不慎亮票給媒體拍攝，日前出庭稱沒有故意亮票。台北地檢署今偵結，認...

用「自動焚燬」通訊軟體索賄 林口火力發電廠長涉貪80萬繼續押

台電核二廠廠長曾文煌涉向山瑞公司業者曹森智、廣承公司業者郝致衡收賄220萬元，林口火力發電廠長朱允中向郝收賄80萬元，曾...

「神威無邊」南方澳進安宮竊賊落網2千萬聖物全追回 廟方發聲了

宜蘭縣南方澳進安宮昨天凌晨遭竊賊闖入偷走神像身上聖物，蘇澳警分局連夜逮捕兩人，將價值2000多萬元的珠寶全數追回，依加重...

影／亮票遭起訴指態度不佳 趙少康：覺得自己態度蠻好

中廣董事長趙少康今年7月26日罷免投票日，涉不慎亮票給媒體拍攝，台北地檢署今偵結，認定他二度出示罷免票圈定面供媒體拍攝，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。