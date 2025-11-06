聽新聞
0:00 / 0:00
台中和平區公所爆貪汙 課長藉發慈善物資詐9萬…下場判5年
時任台中市和平區公所民政課曹姓課長利用發放慈善物資機會，和經營電器行的陳姓友人共謀，由陳以「運費」為由開假發票不實核銷，曹詐得9萬多元公款；台中地院依貪汙等罪一共判曹5年、褫奪公權3年，陳違反商業會計法判1年2月，緩刑5年，可上訴。
台中地檢2023年8月依12個貪汙治罪利用職務上之機會詐取財物既遂、1個未遂，共13罪起訴曹，依商業會計法起訴陳；台中地院審理2年多，依貪汙等罪判曹男5年、褫奪公權3年，另依商業會計法等數罪判陳1年2月，得易科罰金，緩刑5年，應向公益團體提供240小時勞務、接受法治教育5場。
檢、廉查出，曹男2014年3月至2017年12月擔任和平區公所民政課長任內，明知公所收到各慈善團體物資，是由各單位在公所前發放，若有少數住處偏遠民眾無法來領，則由里幹事代發，並無雇請貨運司機運送。
檢、廉發現，曹找經營電器行的陳姓友人，請他開立日期、品名及金額均不實的發票，假借有多次「載運」慈善物資給民眾，藉此核銷不實的運費。
經統計，曹、陳開立的假發票以運送白米、肉粽、救濟物資，或沙發及輪椅，每趟金額介於3500元至9450元不等，其中12筆經核銷詐得9萬350元；直至要核銷的第13筆時，區公所內部才發現異狀追查曝光。
曹男在廉政署詢問時全部坦承犯罪，表示以營業稅5%向陳男買發票，後又翻供否認，辯稱每次都有雇用電器行載運物資，只有交付發票給對方核銷；陳男則坦言，不曾替公所載運物資，基於多年交情才答應曹幫核銷發票，拿到錢扣除5%稅，剩下的都給曹，本身無獲利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言