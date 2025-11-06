百威食品出產黑心豬腸 食藥署開罰5400萬…查封營業設備將法拍

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

台北市百威食品有限公司在屏東縣租賃加工場，涉使用工業級雙氧水（過氧化氫），漂白大腸後再販售給下游廠商，食管署開罰5400萬元。食管署今年10月13日移送行政執行署強制執行，屏東分署到場區查封營業設備，11月11日上午11時，屏東分署拍賣室法拍。

屏東分署指出，百威食品公司在今年10月1日經衛福部食品藥物管理署會同相關單位到該公司在屏東縣的豬內臟清洗作業場所，查獲違規使用工業級雙氧水清洗豬腸，違反食品全衛生管理法，經食管署裁處4800萬元，另加計其他違規行為裁處600萬元，合計裁處5400萬元。

食管署今年10月13日移送行政執行署屏東分署強制執行，屏東分署指出，此類危害食品安全及國民健康的不法行為，一貫秉持「強力執行、絕不寬貸」的原則，收案後派員至該公司租借廠區查封相關動產。

屏東分署指出，今年11月11日上午11時，在屏東分署拍賣室拍賣，拍賣標的有蒸汽鍋爐、白鐵翻檯、白鐵水漕、18吋工業壁扇等營業設備，本次第一次拍賣，訂有底價，底價不公開，請應買人注意。

屏東分署將持續關注此類違反食品全衛生管理法之案件，以收嚇阻效果。

另外，11月11日的法拍，還有2020年出廠，深藍色1395cc奧迪AUDI小客車，以及位在東港船頭段175、176、177、1338地號的土地拍賣。拍賣資訊，可以參閱法務部行政執行署官網屏東分署官網查詢相關拍賣訊息。

查封拍賣標的蒸氣鍋爐。圖／屏東分署提供
