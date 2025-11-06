「神威無邊」南方澳進安宮竊賊落網2千萬聖物全追回 廟方發聲了

快訊

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭縣南方澳進安宮昨天凌晨遭竊賊闖入偷走神像身上聖物，蘇澳警分局連夜逮捕兩人，將價值2000多萬元的珠寶全數追回，依加重竊盜罪嫌送辦。廟方今早發聲，表示寶石珊瑚媽祖顯聖，庇佑警方迅速破案，向蘇澳警分局及偵辦團隊表達最高敬意與謝意。

進安宮昨天凌晨遭竊，廟方盤點失竊聖物，包含開基媽祖市價預估100多萬元的珊瑚串珠，寶石珊瑚媽祖五鳳冠帽上2顆預估各120克拉的珊瑚珠、2串桃紅寶石珊瑚串珠、每串12兩共2串的鱉頭金鎖，背側10串紅珊瑚串珠，以及披肩下2串含有約8兩黃金鎖片的「四時如意」珊瑚串珠等，價值超過2000萬元。

蘇澳警分局偵查隊長葉俊龍說，昨天獲報進安宮廟媽祖神像佩戴的金牌及珊瑚串鍊等佩件遭竊，即與縣警局刑大成立專案小組，過濾對比監視器鎖定涉案車輛，掌握兩名陳姓嫌犯，昨天下午、晚間分別在台北市及台中市抓到嫌犯。

據了解，2人是朋友關係，主嫌陳姓男子請來另一名陳姓友人把風，侵入廟內偷走神像配戴的聖物。警方火速逮人並起出贓物，昨詢後依加重竊盜重嫌送辦。警方與廟方確認後，確認被偷走的聖物已全數追回。

進安宮管理委員會今早在臉書貼文感謝全台各地及海內外友宮廟的祝禱支持、廣大信徒們守候祈願及各界關懷鼓勵，表示「寶石珊瑚媽祖」靈感顯赫、神威無邊，冥冥之中顯聖，庇佑警方迅速破案，讓祂心愛的聖物法飾得以重回身邊。

廟方向蘇澳警分局及偵辦團隊表達最高敬意與深切謝意，感謝警方以高度專業與行動力，迅速查明真相、追回聖物；並說「寶石珊瑚媽祖」神威赫赫，靈感非常；庇佑警方，聖飾速返，進安宮將持續秉持正信精神，守護信仰、弘揚善念，讓天上聖母的慈光照耀海港，護佑世人平安。

一名蒙面男子昨日凌晨潛入宜蘭縣南方澳進安宮，偷走「寶石珊瑚媽祖」身上多件聖物被偷走。圖／南方澳進安宮提供
一名蒙面男子昨日凌晨潛入宜蘭縣南方澳進安宮，偷走「寶石珊瑚媽祖」身上多件聖物被偷走。圖／南方澳進安宮提供
宜蘭南方澳進安宮寶石珊瑚媽祖昨天凌晨被竊走五鳳冠珊瑚珠串、金牌等珠寶。記者林佳彣／攝影
宜蘭南方澳進安宮寶石珊瑚媽祖昨天凌晨被竊走五鳳冠珊瑚珠串、金牌等珠寶。記者林佳彣／攝影
蘇澳警分局昨天歷經12小時，在台北抓到南方澳進安宮竊案主嫌。圖／南方澳進安宮提供
蘇澳警分局昨天歷經12小時，在台北抓到南方澳進安宮竊案主嫌。圖／南方澳進安宮提供
宜蘭南方澳進安宮寶石珊瑚媽祖昨天凌晨被竊走五鳳冠珊瑚珠串、金牌等珠寶，警方火速逮人，失竊聖物全數追回。圖／警方提供
宜蘭南方澳進安宮寶石珊瑚媽祖昨天凌晨被竊走五鳳冠珊瑚珠串、金牌等珠寶，警方火速逮人，失竊聖物全數追回。圖／警方提供

