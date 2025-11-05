LINE對話曝光！豐邑天坑案開審理庭 縣長楊文科、前處長首度出庭

新竹地方法院今天續審豐邑竹北建案天坑案，審理焦點集中在縣府發布「停工命令」後，工地現場為何仍有作業進行，並追查營造單位與縣府之間是否存在「請託或關說」。庭上由負責現場的劉姓工地主任出庭作證，檢辯雙方對其與縣府公務員、豐邑之間的Line對話交互詰問。由於案件涉及停工、復工行政程序，新竹縣長楊文科與前工務處長江良淵首度親自到庭聆聽，引發關注。

檢方首先追問停工後，工地為何仍進行作業？劉姓工地主任證稱，縣府下達停工指令時，地下室開挖處於半完成狀態，外牆支撐與結構補強尚未完成，若立即停止所有作業，現場結構將處於危險狀態。

他當庭表示，「瞬間被停工，安全措施都做到一半，這樣反而更危險」，強調現場進行的柱子吊掛與灌漿，是為了避免結構裸露造成二次坍塌。但他也坦言，在停工公文送達之前，工地正處於不上不下狀態，會先繼續施工。

豐邑總經理邱崇喆的辯護律師也追問：「既然已被勒令停工，為何工地仍有施作？」劉男回應，當時地下室開挖未完成，結構不穩，若放著不處理，都可能造成坍塌，「我們是在做避免危險，有搶險概念」

庭上，檢察官出示劉男Line對話內容，包括：「再坍塌就真停了，路都爛了很恐怖，萬一車子行進中，想到都發涼了」、「我們公司也是大咖」、「邱總說要告縣長」。對於訊息文字，劉男表示，當時壓力極大，他常失眠，「只是情緒性的發言，擔心災害再發生，並無其他意涵。」告縣長意思為「當時因突然停工，工程成為半成品，若發生重大災害，誰要負責？」

法院另呈現工務處承辦人傳給劉男的訊息：「總經理有跟工務處長確認？不要太張揚，壓力一直在我這。」對此劉男澄清，當時處長說可以搶救，但不要太張揚。