台鹽綠能弊案開庭 台綠法務部主任指「風險與報酬不成比例」對台綠不公

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，台綠法務部張姓主任等人到庭作證，他在前董事長陳啓昱及前總經理蘇坤煌離職後入職，唯對其與土地開發商簽定合約內容模糊、粗糙，迄今仍很困擾；台綠須承擔開發風險，但土地開發利潤全部歸屬鴻暉、晁暘等，「我覺得這對台綠很不公平」他不滿說。

台綠弊案被告蘇坤煌、副總經理郭政瑋、鴻暉負責人蘇俊仁及晁暘負責人載妤倩4人到庭，蘇坤煌等人律師對張姓主任於偵查中筆錄等交叉詰問，足足長達3個小時。

張認為，台綠在土地開發過程中承擔風險，也盡土地管理義務，實際上也應收取相當對價的報酬才對。他以土地開發每千瓦（KW）收費1千至2500元，1公頃約有75千瓦，收取180萬元，但依土地管理合約每公頃收2萬至6千元，一簽20年，1公頃才收20萬至40萬不等，與土地開發報酬不成比例。

他說，2023年1月到職後，已修改90份合約才令人火大，若依律師行情，修改合約一份收3萬，他的年資應該是300萬才對，而不是百萬。因此，他認為，這對台綠不公平，並以美歐亞案件為例，台綠連同鴻暉遭連帶求償1.59億，且土開商打著台鹽商標，提升地主締約意願外，也因權責畫分不清，事後個案出現問題，找上土開商也不太理我們。

然而，蘇坤煌等4人委任律師對張說法並不認同，質疑張對何謂土地開發並不清楚，且與其他長期在台綠實際從事相關業務員工證詞稱台綠業務人員根本無法應付土地開發相關業務。

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，台綠法務部張姓主任等人到庭作證，光是張一人交叉詰問，就足足花了3個小時。圖／本報資料照
台鹽綠能弊案今下午開庭審理，台綠法務部張姓主任等人到庭作證，光是張一人交叉詰問，就足足花了3個小時。圖／本報資料照

台綠 律師 陳啓昱 台鹽綠能

