確定入獄！夏于喬父親助富南斯集團跨國吸金10億 判關2年4月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

藝人夏于喬的父親夏世紘9年前夥同富南斯集團成員吸金達10億餘元，一、二審均依銀行法非法經營收受存款業務罪判處2年4月徒刑，案件上訴，最高法院今駁回上訴，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

本案源於曾找英國天后Jessie J、謝金燕、張惠妹等藝人造勢的「富南斯」集團，2019年被檢調查出違法吸金，受害者至少2000人，夏世紘因捲入此案被羈押禁見，台北地檢署偵結後依銀行法等起訴夏等16人。

夏世紘與富南斯集團白偉宏、梁祐鈞及綽號「包子」的男子等人，非法收受存款、違反多層次傳銷管理法。夏於2016年底出借所經營的醫美事業辦公室給白偉宏、「包子」，供召開小型說明會招攬投資人加入，並受白招攬成為富南斯集團「大領導」，成立「夏爸團隊」，以鑫紘公司作為向投資人說明富南斯集團投資方案的場所，遊說投資人加入。

夏鼓勵下線再招攬親朋好友到鑫紘公司聽取說明，他也帶人去聽富南斯集團的說明會。白偉宏另特別安排私人助理周佳慧服務夏世紘團隊的會員，提供夏的團隊成員相關服務。

總計，夏世紘招攬投資人吸收的資金達1355萬272元，富南斯集團自2017年2月8日起至2019年12月19日止，合計向不特定人吸收資金達10億8015萬9953元。夏世紘參與期間，吸收資金數額為9億2263萬8250元。

一審認為夏世紘犯銀行法非法經營收受存款業務罪、多層次傳銷管理法經營非法多層次傳銷罪，判2年4月徒刑，並諭知沒收犯罪所得。夏上訴，主張吸金規模不到1億元，請求從輕量刑，並給予緩刑。

二審審理後認為本案吸金規模確實超過1億元，衡量夏世紘在富南斯集團來台初期，就提供辦公室供白偉宏、「包子」等人召開說明會招攬投資人，並受白直接招攬成為富南斯集團的大領導，一審量刑並無過重，夏上訴無理由，維持一審判決。

案件上訴，最高法院認為二審判決沒有認事用法上的違誤，量刑妥適，今判決駁回上訴，全案確定。

夏于喬父親夏世紘（右）。圖／聯合報系資料照片
夏于喬父親夏世紘（右）。圖／聯合報系資料照片
夏于喬父親夏世紘因非法經營收受存款業務罪，被判2年4月徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
夏于喬父親夏世紘因非法經營收受存款業務罪，被判2年4月徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

夏于喬 吸金

