太好奇…貴族世家資訊人員偷查、洩漏員工薪資資料 公司提告遭訴

連鎖牛排貴族世家北區營運部一名劉姓資訊人員，去年4、5月間因好奇眾同事薪資，利用資訊室公務電腦違法下載公司2022年年終獎金分配表及2023年月薪表、薪資表，破解密碼後將資料已通訊軟體傳給非業務相關的其他同事觀看，遭新北地檢署依妨害電腦使用罪嫌起訴。

起訴指出，劉男當時以公務電腦下載公司放在雲端資料庫、僅財會部、人事部具有使用權限的薪資相關文件，再利用網路免費軟體破解密碼，偷看全公司同事薪資及獎金，再用LINE將上述檔案傳給同事觀看。