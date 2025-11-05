聽新聞
太好奇…貴族世家資訊人員偷查、洩漏員工薪資資料 公司提告遭訴
連鎖牛排貴族世家北區營運部一名劉姓資訊人員，去年4、5月間因好奇眾同事薪資，利用資訊室公務電腦違法下載公司2022年年終獎金分配表及2023年月薪表、薪資表，破解密碼後將資料已通訊軟體傳給非業務相關的其他同事觀看，遭新北地檢署依妨害電腦使用罪嫌起訴。
起訴指出，劉男當時以公務電腦下載公司放在雲端資料庫、僅財會部、人事部具有使用權限的薪資相關文件，再利用網路免費軟體破解密碼，偷看全公司同事薪資及獎金，再用LINE將上述檔案傳給同事觀看。
經貴族世家提告，劉男到案時坦承犯罪，檢察官鑑於他與公司簽有保密契約，明知上述薪資、獎金資料屬公司工商秘密，仍違法下載、破解和洩漏，依刑法妨害電腦使用及洩露工商祕密等罪起訴。
