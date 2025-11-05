快訊

太好奇…貴族世家資訊人員偷查、洩漏員工薪資資料 公司提告遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

連鎖牛排貴族世家北區營運部一名劉姓資訊人員，去年4、5月間因好奇眾同事薪資，利用資訊室公務電腦違法下載公司2022年年終獎金分配表及2023年月薪表、薪資表，破解密碼後將資料已通訊軟體傳給非業務相關的其他同事觀看，遭新北地檢署依妨害電腦使用罪嫌起訴。

起訴指出，劉男當時以公務電腦下載公司放在雲端資料庫、僅財會部、人事部具有使用權限的薪資相關文件，再利用網路免費軟體破解密碼，偷看全公司同事薪資及獎金，再用LINE將上述檔案傳給同事觀看。

經貴族世家提告，劉男到案時坦承犯罪，檢察官鑑於他與公司簽有保密契約，明知上述薪資、獎金資料屬公司工商秘密，仍違法下載、破解和洩漏，依刑法妨害電腦使用及洩露工商祕密等罪起訴。

貴族世家一名劉姓資訊人員利用公務電腦違法下載公司年終獎金分配表及月薪表、薪資表，破解密碼後傳給其他同事觀看，遭新北地檢署依妨害電腦使用罪起訴。圖／聯合報系資料照片
貴族世家一名劉姓資訊人員利用公務電腦違法下載公司年終獎金分配表及月薪表、薪資表，破解密碼後傳給其他同事觀看，遭新北地檢署依妨害電腦使用罪起訴。圖／聯合報系資料照片

