快訊

解禁了！無其他確診案例 明中午起開放活豬運輸、7日起拍賣屠宰解禁

國台辦神秘新發言人張晗 與宋濤、趙世通一樣來自中聯部

聽新聞
0:00 / 0:00

女子治喪還遭偷拍春光 噁男躲大甲殯儀館拿整台平板塞門縫

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中徐姓男子是偷拍累犯，前年在大甲殯儀館外徘徊隨機找作案對象，見1名女子如廁就尾隨進入，還拿整台平板電腦伸入隔間企圖拍攝，女子即時發現大叫，法院刑事依妨害秘密判徐4月，女子再求償20萬元，民事審酌後判徐應給付女子10萬元，可上訴。

檢方起訴指出，徐男有多次偷拍前科卻不知悔改，2023年4月9日中午12點多在大甲殯儀館外徘徊，見1名女子進入時在後尾隨，還大膽拿整台平板電腦伸入廁所隔間，從下方越過牆面縫隙，企圖要拍女子春光。

女子隨即發現，但嚇得尖叫大喊，其在外等候的先生聽見慘叫衝上前，當場將徐男制伏並報警處理，經檢方起訴、聲請簡易判決處刑；台中地院刑事庭審理後，依無故攝錄他人性影像未遂罪判徐有期徒刑4月，得易科罰金。

女子再提民事訴訟，主張在殯儀館遭偷拍身心痛苦異常，對徐男求償精神撫慰金20萬元；對此，徐因另案執行中，他當庭拒絕辯論、拒絕再提解到場，也沒提出任何書狀聲明或陳述。

民事庭審酌，徐趁女子如廁時，拿平板用鏡頭伸入廁所偷拍，女子必然感受驚嚇、恐懼及不安，考量雙方學歷收入及侵害程度等，判徐應給付女子10萬元。

徐男在大甲殯儀館廁所拿平板偷拍女子如廁。示意圖／ingimage
徐男在大甲殯儀館廁所拿平板偷拍女子如廁。示意圖／ingimage

偷拍 殯儀館 廁所

延伸閱讀

LOL／嚴厲斥責！Faker遭中國狂粉尾隨偷拍...T1微博發聲明譴責

彰化色警受訓偷拍女警被逮 彰化縣警局決從重從嚴處分

彰化色警受訓惹事 竟在宿舍偷拍女警裸體當場遭同事活逮

彰化員警赴竹縣受訓 涉偷拍女警私密照遭送辦

相關新聞

太子集團在台洗錢、博弈幕後黑手 天旭負責人王昱棠下午移送複訊

柬埔寨太子集團涉在台洗錢，台北地檢署查出太子集團社成立聯凡等多家空殼公司，購買11戶和平大苑豪宅辦理貸款，購置市值約1億...

他想帶流浪貓回家養反被咬…竟怒持鎖頭打死牠 下場曝

張姓男子在台南中西區看到一隻流浪貓很想帶回家養，但流浪貓不領情反咬他一口後逃跑，今年8月12日上午他重返現場，持鎖頭敲擊...

太好奇…貴族世家資訊人員偷查、洩漏員工薪資資料 公司提告遭訴

連鎖牛排貴族世家北區營運部一名劉姓資訊人員，去年4、5月間因好奇眾同事薪資，利用資訊室公務電腦違法下載公司2022年年終...

南崁5警壓制醉漢 女友喊「太用力」…缺氧亡 高院仍判警無罪

游姓男子6年前酒後鬧事，桃園市警蘆竹分局南崁派出所呂姓等5名警員到場，游失控拿鋸刀襲警，並向呂的臉揮拳，5警壓制，游卻因...

影／信義住商大樓藏德州撲克賭場 網紅「陳熙熙」等10人被警帶走

鍾姓男子涉嫌承租台北市信義區某住商大樓地下室，作為私人招待所，出租包廂供經營德州撲克職業賭場，警方上月29日晚間11時搜...

女子治喪還遭偷拍春光 噁男躲大甲殯儀館拿整台平板塞門縫

台中徐姓男子是偷拍累犯，前年在大甲殯儀館外徘徊隨機找作案對象，見1名女子如廁就尾隨進入，還拿整台平板電腦伸入隔間企圖拍攝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。