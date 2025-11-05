女子治喪還遭偷拍春光 噁男躲大甲殯儀館拿整台平板塞門縫

台中徐姓男子是偷拍累犯，前年在大甲殯儀館外徘徊隨機找作案對象，見1名女子如廁就尾隨進入，還拿整台平板電腦伸入隔間企圖拍攝，女子即時發現大叫，法院刑事依妨害秘密判徐4月，女子再求償20萬元，民事審酌後判徐應給付女子10萬元，可上訴。

檢方起訴指出，徐男有多次偷拍前科卻不知悔改，2023年4月9日中午12點多在大甲殯儀館外徘徊，見1名女子進入時在後尾隨，還大膽拿整台平板電腦伸入廁所隔間，從下方越過牆面縫隙，企圖要拍女子春光。

女子隨即發現，但嚇得尖叫大喊，其在外等候的先生聽見慘叫衝上前，當場將徐男制伏並報警處理，經檢方起訴、聲請簡易判決處刑；台中地院刑事庭審理後，依無故攝錄他人性影像未遂罪判徐有期徒刑4月，得易科罰金。

女子再提民事訴訟，主張在殯儀館遭偷拍身心痛苦異常，對徐男求償精神撫慰金20萬元；對此，徐因另案執行中，他當庭拒絕辯論、拒絕再提解到場，也沒提出任何書狀聲明或陳述。