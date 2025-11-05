快訊

南崁5警壓制醉漢「太用力」缺氧死亡 高院仍判警無罪

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

游姓男子6年前酒後鬧事，桃園市警蘆竹分局南崁派出所呂姓等5名警員到場，游失控拿鋸刀襲警，並向呂的臉揮拳，5警壓制，游卻因此窒息而亡。5名警員被依過失致死罪嫌起訴，桃園地方法院認為警方處置合法，判無罪。台灣高等法院認為員警採取壓制作為屬侵害最小的手段，今駁回檢方上訴。

因一、二審5警皆無罪，依刑事妥速審判法規定，檢察官上訴受拘束，可望無罪確定。

呂姓、鍾姓、林姓、許姓、陳姓警員2019年8月20日深夜10點多至蘆竹海之味餐廳處理糾紛，見游姓男子渾身酒氣，手持鋸刀與黃姓友人起衝突，員警上前安撫，游情緒激動、向呂姓警員臉部揮拳。

呂、鍾見狀，欲對游以妨害公務現行犯逮捕，隨即將他面朝下壓制在地，游右手腕因掙扎而流血，過程中不斷呻吟。陳、林、許姓警員到場支援，共同壓制游，游的雙手被反銬於背後。陳、林、許以膝蓋、雙手持續壓制游的雙肩和雙腳，游的曾姓女友向員警反應「太大力了」，但員警未鬆動壓制強度。

曾女再次求情「壓制力道太緊」，員警回稱游有殺傷力，游持續呻吟，後來呻吟聲漸漸變微弱，最後窒息。游被送醫，同年8月22日晚間7點因缺氧性腦病變而死亡

高院認為，法醫研究所解剖及鑑定報告認游姓男子死亡原因是「姿勢性窒息」且與「警員之壓制行為有相關」，有諸多存疑之處，參酌游心臟阻塞情形已達足致心因性猝死程度，加以他死亡前確有情緒激動（酒後鬧事）、身體掙扎（被壓制過程）、酒精作用（心臟損害）等外部促因存在，難以認定游的死亡原因確為檢察官所指的「姿勢性窒息」。

呂姓警員當場依現行犯逮捕游，施予管束及上銬，防止游繼續危害旁人，高院認為合乎發動逮捕及管束要件，並無違法，也合於警察職權行使法規定；且呂等人在壓制過程中，已注意游的狀況，無過失。

高院認為一審判決5警無罪並無違誤，檢察官上訴無據，因此駁回。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

游姓男子6年前酒後鬧事，被南崁派出所呂姓等5員警到場壓制窒息而亡，一審判5警未構成過失致死罪，台灣高等法院今認一審判無罪並無違誤，駁回上訴。記者陳恩惠／翻攝
