他才坐上駕駛座試踩煞車被控酒駕 法官判無罪：40秒無動作

吳姓男子4月26日凌晨在台南大舞廳喝酒後，要求少爺將轎車自停車場駛至路口，他才從副駕駛座坐上駕駛座試踩煞車，警方見該違停在紅線處上前攔查，呼氣酒精濃度達每公升0.49毫克而被訴，法官認他僅乘坐在轎車並無使該車運動、行進之舉，並不符駕駛行為，認他無罪。

吳辯稱，他喝完酒，叫代駕叫不到，才請舞廳少爺將轎車從舞廳地下室開到附近，他坐副駕駛座，舞廳少爺停好車就下車，換他坐到駕駛座上，他踩煞車燈是要確認車子有啟動、冷氣有開。「因為我要在車上睡覺，結果我踩完煞車燈，警察就來了」他說，並無酒駕的意圖。

警方指出，4月26日2時30分許，在台南中西區民權路4段與頂美三街口，見該車違規停在紅線處，上前攔查，因吳散發濃厚酒氣，當場對他施測。經呼氣酒測，測得吳吐氣酒精濃度每公升0.49毫克。

同時，員警對代駕舞廳李姓少爺酒測值為0。李說，他當時幫客人即被告從台南大舞廳地下室開上來到中西區民權路4段與頂美三街口，他搭載吳，是吳要求他代駕的。他說，他停好車，車沒有熄火，就還給吳。

台南地院指出，自吳上車起，轎車均停留在原地，並無運動、行進。且吳選擇踩煞車燈，而非踩油門，也可推知他無使轎車運動、行進之意。

況若真如檢方起訴所指，吳踩煞車燈是要變換檔位起駛，按理應會在煞車燈亮起過幾秒就起駛、離開原地，但依員警密錄器影像截圖，員警於2時30分2秒發現轎車違規臨停在紅線處，煞車燈有亮起，於是趨前攔查，而直到2時30分49秒，該車都只是靜靜地待在原地。轎車既在煞車燈亮起後，超過40秒，都沒有任何動作，更可見吳無變換檔位使轎車起駛、行進之意。

台南地院認為，吳車固處於操縱、控制狀態，且引擎有因他踩煞車燈而發動，但試踩煞車之舉，尚不致引發交通往來危險，不能認屬刑法所指「駕駛」。吳既無駕駛行為，即不能因被告酒測值0.49毫克，又有駕照已經吊銷，認他構成不能安全駕駛動力交通工具罪。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康