快訊

職業工會投保薪資驚見詭異「一直線」 兩極化有啥端倪

花6萬買寵物電動車無法上路還慘吞罰單！業者回應飼主們怒了：車都被沒收

懶人包／iPhone原廠電池舊換新優惠！神腦、台灣大哥大最高折1千元

聽新聞
0:00 / 0:00

國小師明知女童遭父性侵…竟逼她口交錄影留念 求輕判遭駁回

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣黃姓男子在2015年間擔任一所國小教師，他明知班上女童有遭父親性侵紀錄，他仍趁機在圖書館內，逼女童口交「這是課程」，還錄影留念，另外還拍攝女童裸露胸部的影像，一審依妨害性自主等二罪，分判黃8年10月、1年2月徒刑，黃上訴二審求輕判，近日遭法官駁回，維持原判。

檢警調查，黃姓男子在2015年間擔任彰化縣某國小教師，因故得知，班上一名女童曾遭父親性侵，女童父親也被判刑3年6月確定，黃男在同年6月間，將誘騙女童到校內圖書館，逼迫女童口交，還稱「爸爸都叫妳怎麼吸的」、「這是課程」、「來含」，還把過程錄影。

另外同年間，發現女童因不明原因，在學校圖書館內昏倒後，黃男沒有作必要的通報送醫，反而還把當時躺在地板上，已經昏迷的女童，拉起內衣，讓女童裸露胸部後，拿出相機拍攝留念。

黃男因另涉對女童性侵案件，已被彰化地院判刑6年6月確定，2023年間入監服刑，因檢警後續透過當時查扣隨身碟再進行數位採證，又發現前述犯行，依法偵結起訴。

彰化地院審理時，分別依對未滿14歲之女子犯強制性交罪、成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，分判8年10月、1年2月徒刑。

黃男上訴台中高分院，主張當初是因小孩出生，所以沒有承認犯罪，被查獲犯行後，已經離婚，也造成家中經濟困境，已誠心向被害人認錯、賠償，希望法官從輕量刑。

二審審酌，黃男為人師表，應保護學生，明知學生已被父親性侵害，還對學生犯行，對學生身心健康與人格發展戕害極重，一審量刑妥適，黃男上訴無理由，因黃男有前刑已遭判刑確定，未來此案有數罪合併定執行刑的可能，暫不定應執行刑，駁回上訴，維持原判。

彰化縣黃姓教師性侵女童、拍裸照，台中高分院近日駁回上訴。示意圖／ingimage
彰化縣黃姓教師性侵女童、拍裸照，台中高分院近日駁回上訴。示意圖／ingimage

女童 性侵

延伸閱讀

女子約3男做「多人運動」！2男偷拔安全套被控性侵 1男不舉倖免

37歲男性侵61歲晨運婦！1句話嚇到她阻夫報案 嫌犯被捕內情心寒

20歲女與男網友開房…完事後索6倍報酬被拒 報假案稱遭性侵下場慘

6歲起被爸爸性侵7年...困惑「是回報的方式？」 亂倫父二審減為14年刑

相關新聞

朱學恒猥褻鍾沛君坐牢「表現好」 獲縮刑提早出獄時間點曝光

政論直播主朱學恒強吻國民黨台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪判有期徒刑11月確定，2025年1月24日發監台北監獄；朱原刑滿...

妙齡女婚宴比腕力慘斷手…求償142萬遭駁 法官：有風險是社會常識

陳姓、莊姓女子參加婚宴雙雙被叫上台抽捧花、比腕力，陳當場遭莊壓斷右手，她控訴莊是物理治療師仍未注意力道求償142萬元，莊...

慘被2組人盯上！高雄房產董座遭劫500萬 搶匪剛得手又被另一幫搶光

高雄33歲某葉姓房產董座今年9月帶500萬元現金出門，結果卻遭應姓、劉姓男子合夥搶走，不料當時還有余姓男子一夥早計畫對葉...

他想帶流浪貓回家養反被咬…竟怒持鎖頭打死牠 下場曝

張姓男子在台南中西區看到一隻流浪貓很想帶回家養，但流浪貓不領情反咬他一口後逃跑，今年8月12日上午他重返現場，持鎖頭敲擊...

女子治喪還遭偷拍春光 噁男躲大甲殯儀館拿整台平板塞門縫

台中徐姓男子是偷拍累犯，前年在大甲殯儀館外徘徊隨機找作案對象，見1名女子如廁就尾隨進入，還拿整台平板電腦伸入隔間企圖拍攝...

太子集團在台洗錢、博弈幕後黑手 天旭負責人王昱棠下午移送複訊

柬埔寨太子集團涉在台洗錢，台北地檢署查出太子集團社成立聯凡等多家空殼公司，購買11戶和平大苑豪宅辦理貸款，購置市值約1億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。