國小師明知女童遭父性侵…竟逼她口交錄影留念 求輕判遭駁回
彰化縣黃姓男子在2015年間擔任一所國小教師，他明知班上女童有遭父親性侵紀錄，他仍趁機在圖書館內，逼女童口交「這是課程」，還錄影留念，另外還拍攝女童裸露胸部的影像，一審依妨害性自主等二罪，分判黃8年10月、1年2月徒刑，黃上訴二審求輕判，近日遭法官駁回，維持原判。
檢警調查，黃姓男子在2015年間擔任彰化縣某國小教師，因故得知，班上一名女童曾遭父親性侵，女童父親也被判刑3年6月確定，黃男在同年6月間，將誘騙女童到校內圖書館，逼迫女童口交，還稱「爸爸都叫妳怎麼吸的」、「這是課程」、「來含」，還把過程錄影。
另外同年間，發現女童因不明原因，在學校圖書館內昏倒後，黃男沒有作必要的通報送醫，反而還把當時躺在地板上，已經昏迷的女童，拉起內衣，讓女童裸露胸部後，拿出相機拍攝留念。
黃男因另涉對女童性侵案件，已被彰化地院判刑6年6月確定，2023年間入監服刑，因檢警後續透過當時查扣隨身碟再進行數位採證，又發現前述犯行，依法偵結起訴。
彰化地院審理時，分別依對未滿14歲之女子犯強制性交罪、成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，分判8年10月、1年2月徒刑。
黃男上訴台中高分院，主張當初是因小孩出生，所以沒有承認犯罪，被查獲犯行後，已經離婚，也造成家中經濟困境，已誠心向被害人認錯、賠償，希望法官從輕量刑。
二審審酌，黃男為人師表，應保護學生，明知學生已被父親性侵害，還對學生犯行，對學生身心健康與人格發展戕害極重，一審量刑妥適，黃男上訴無理由，因黃男有前刑已遭判刑確定，未來此案有數罪合併定執行刑的可能，暫不定應執行刑，駁回上訴，維持原判。
