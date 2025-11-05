實習律師酒駕撞死人…病房摺蓮花、賠1200萬求緩刑 家屬批：強迫原諒

知名法律事務所實習律師鄭皓文（原名鄭兆宇）參加迎新送舊聚會，酒後駕駛賓士車返家，超速撞死高姓吊車司機，一審國民法官法庭依服用酒類致不能安全駕駛因而致人於死罪判他7年6月徒刑。案經上訴，台灣高等法院今開庭審理，鄭二度起身鞠躬向死者家屬致歉，並稱即使家屬認為他死皮賴臉，他也會用餘生來彌補家屬的損害，合議庭定12月10日上午9點半宣判。

鄭皓文（28歲）2023年5月5日晚間，開賓士車和同事到台北市光復北路「花滔廚房」餐廳用餐，隨後到忠孝東路5段「SING!GO」KTV續攤，翌日凌晨1時許醉倒於街頭。

隔日凌晨5時，鄭攔搭計程車到賓士車停車處，自行開車回家，車子行經萬芳交流道往木柵路出口時擦撞到路邊，車子失控飛過分隔島，波及等待左轉的3輛轎車，將54歲高姓駕駛的車子當場撞毀，高也重傷不治。

檢方認為，鄭皓文肇事時速是84公里，酒駕加上超速是肇事的主因，而鄭酒測值高達每公升0.83毫克，超過標準值3倍，他是實習律師卻知法犯法，惡性重大。一審考量鄭皓文知法犯法、犯罪行為惡性重大，犯罪危害至鉅，卻仍爭執酒後駕車意圖，未同理被害家屬的心情，還迫使被害家屬接受賠償金，判7年6月徒刑。

案件上訴，高院審理時，鄭皓文已賠償家屬1200萬元，並以家屬不同意原諒為前提達成和解。高院今開庭，辯護律師稱鄭案發後曾在病床上摺蓮花、在死者靈堂跪拜，並以強制險200萬元、300萬現金支票及父母將房屋抵押貸款700萬元，一次履行賠償1200萬元，且寄送補品、手寫信等，足證鄭犯後態度良好，積極補償家屬。

不過，高的妻子表示，她現在看到鄭會害怕、會不舒服，心裡過不去，知道法院要開庭，家屬都會緊張、壓力，希望法院可以幫忙討回公道。告訴代理人也稱，鄭身為法律人，對「犯後態度」一事十分清楚，到靈堂跪拜卻還記得拍照，僅是想求輕判的舉措，並非誠心懺悔，指鄭的所作所為是「強迫被害人原諒」。

告訴代理人指出，家屬至今持續傷痛，並沒有達原諒的程度，達成調解的量刑因素，至多酌減一年刑度，希望法院不要給予鄭緩刑的機會。檢方也表示，鄭的犯行令家屬傷痛不已，高的母親也因傷痛而不幸逝世，鄭為求輕判不斷騷擾被害人家屬，不能作為減刑事由。

鄭的律師指出，鄭飲酒後沒有馬上開車，而是在公車站牌睡4個小時，誤判酒力消退才駕車，主觀惡性較低。鄭曾打聽到高父每晚外出倒垃圾的時間，並於9月18日當場向高父下跪道歉，並赴花蓮一個部落一個部落去找高妻的胞姊，詢問如何取得原諒等。

鄭最後陳述時，二度起身鞠躬向家屬道歉，表示案發後內疚、自責、不知所措，也一度不敢走出家門，甚至多次出現輕生念頭，但在親友勸說支持下，他意識到自己可以、必須面對負責，竭盡所能去彌補錯誤。

他說，他知道高妻仍然很難過，短時間不願接受他的歉意，即使家屬覺得他死皮賴臉，但他願意用一輩子、用餘生去祈求寬恕。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康