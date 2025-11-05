快訊

妙齡女婚宴比腕力慘斷手…求償142萬遭駁 法官：有風險是社會常識

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

陳姓、莊姓女子參加婚宴雙雙被叫上台抽捧花、比腕力，陳當場遭莊壓斷右手，她控訴莊是物理治療師仍未注意力道求償142萬元，莊抗辯稱陳也當過7年物理治療師，本身也有責任；台中地院審酌，比腕力有風險是「社會常識」，陳同意參賽允諾承擔風險求償無據，駁回其訴，可上訴。

陳女控訴，莊女是物理治療師，曾在電視、網路節目指導及受訪問，是對骨科、運動傷害具專業之人，因2024年7月6日雙方參加共同友人婚宴，席中2人被點名上台抽捧花、參與腕力比賽遊戲，莊卻未注意力道，蠻橫硬扣她手臂釀右肱骨骨折。

陳並主張，她受傷需復健、休養，身心受折磨，連同醫療、看護、無法工作損失及精神撫慰金60萬元，一共對莊求償142萬多元。

莊女未到庭辯論，提書狀抗辯稱，陳女也當過7年物理治療師，應知腕力比賽有拉傷、韌帶扭傷風險，其自己同意參賽有部分責任，且陳對她提告過失傷害罪嫌，經檢方不起訴確定，認為自己並無過失。

台中地院民事庭查，陳女在偵查時說，上台才知道要比腕力，2人站在桌子旁僵持很久，莊出力把她手壓下去，當下自己直接斷掉；莊女則說，比賽時陳沒有叫暫停或示警不舒服，自己也沒違規。

民事庭指出，比腕力稍有不慎可能釀手臂、肩部扭傷，甚至傷及骨骼，具有風險是「社會常識」，陳女不能推諉不知，而陳自願參賽，可認她已允諾並同意承擔此競賽所帶來的風險。

民事庭審酌，莊女在比腕力時，扣壓陳女手臂造成受傷，此為被害人允諾行為，具阻卻違法事由，不成立過失侵權責任，因此陳女求償無據，判處駁回。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

