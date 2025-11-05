欠稅大戶陳由豪18筆新北土地多次流標 本月11日再度拍賣

為打擊「黑、金、槍、毒、詐」及貫徹「治安、食安、道安、工安、校安、居安及資安」政策，法務部行政執行署台北分署本月重啟拍賣滯欠大戶陳由豪所有、座落於新北市深坑區及石碇區之共18筆土地。

陳由豪為前東帝士集團總裁，除涉及掏空案及背信等罪嫌外，也因欠稅約5600餘萬元遭移送台北分署執行；他所欠稅金中除了綜合所得稅及違章罰鍰約5633萬餘元外，還有這次拍賣土地所產生的地價稅11萬餘元。

台北分署今天表示，陳由豪除了欠稅外，還積欠國內各大銀行達數百億元的債務，嚴重危害我國金融秩序，此次拍賣標的也設有以國內銀行為抵押權人的高額抵押權。

台北分署說，陳由豪於新北市深坑區及石碇區的土地多屬雜木林地，各筆土地底價為9萬元至2億8426萬元不等，先前曾經多次拍賣均流標；為貫徹行政院打擊破壞我國金融健全的欠稅人，期能拍定以清償欠稅及填補金融機構的損害。