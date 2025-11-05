金門家暴男屢違反保護令又踹門 檢方火速聲押獲准

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門一名楊姓男子屢屢違反保護令，多次對被害人施暴。福建金門地方檢察署表示，該名被告自去年起，因家庭暴力案件多次遭法院判刑確定，雖刑期執行完畢，卻仍不知悔改，日前他又於9月17日，前往被害人住所外，以腳猛踹前後門數次，導致門鎖嚴重損壞，行為已明顯違反法院核發的保護令，由於該男恐有再犯之虞，檢方向福建金門地方法院聲請羈押，於10月31日獲法院羈押獲准。

金門地檢署表示，楊姓男子有多次家庭暴力案件，遭法院判刑，並執行完畢，卻不悔改，又於9月17日，明知依照民事通常保護令不得對被害人等實施身體、精神上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為、不得直接或間接對被害人為騷擾之聯絡行為，竟又違反上開保護令，至被害人等居所外，以腳瘋狂猛踹前、後大門數次，致門鎖毀損不堪使用，明顯違反保護令犯行。　

檢察官陳岱君接獲警方移送後，考量被告有反覆實施違反保護令之虞，隨即依家庭暴力防治法第29條第2項簽發拘票，指揮員警逕行拘提。楊男到案後，經訊問認其涉犯家庭暴力防治法第61條第1項第1款及第2款罪嫌重大，且有再犯之虞，遂向福建金門地方法院聲請羈押，並於10月31日獲法院裁准。

金門地檢署強調，為落實家庭暴力防治法立法精神，對於被告或犯罪嫌疑人犯家庭暴力罪或違反保護令罪嫌疑重大，且有繼續侵害家庭成員生命、身體或自由之危險，該署檢察官將持續嚴辦此類違反保護令案件，展現對家庭暴力「零容忍」的態度。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

金門一名楊姓男子屢屢違反保護令遭法院判刑確定，仍不知悔改，日前他又前往被害人住所外，以腳猛踹門損壞門鎖，由於該男恐有再犯之虞，檢方向福建金門地方法院聲請羈押，於上月31日獲法院羈押獲准。記者蔡家蓁／攝影
金門一名楊姓男子屢屢違反保護令遭法院判刑確定，仍不知悔改，日前他又前往被害人住所外，以腳猛踹門損壞門鎖，由於該男恐有再犯之虞，檢方向福建金門地方法院聲請羈押，於上月31日獲法院羈押獲准。記者蔡家蓁／攝影

