台中大叔穿女裝戴假陽具上街 被抓仍不怕…1個月內3度露假鳥

台中大里區日前出現男扮女裝、戴假陽具的「露鳥俠」，黃姓男子自稱個人喜好才如此打扮上街，但此舉驚動居民、議員，黃3月22日落網被公然猥褻罪判罰金8000元；未料他隔沒幾天又忍不住，另於4月3日、13日又2度戴假陽具出門，法院再依2個公然猥褻罪判他拘役50日，可上訴。

檢警調查，黃男（44歲）2020年曾因妨害風化案件經檢方緩起訴，他今年3月22日早上10點多穿女裝、戴假陽具裸露在外，在大里區新甲路、立中街口閒晃並手持自拍棒，有民眾目睹嚇壞報案。

台中市議員江和樹當時也獲報，表示出現疑似男扮女裝的「遛鳥俠」，行走在街上當街裸露下體，民眾目睹嚇傻趕通報，且出沒點附近周圍有許多學生、長輩，不少民眾紛紛表示「太變態」、「趕快抓起來」。

黃落網表示因「個人喜好」才戴假陽具上街，並持自拍棒與風景合照，並非刻意裸露出自身的生殖器。

台中地院認為，黃在在不特定之多數人得共見共聞馬路上，穿戴幾可亂真的假陽具裸露在外，顯有供人觀覽意圖，藉以滿足一己性慾，足引起一般人羞恥或厭惡感，依公然猥褻罪判他罰金8000元，得易服勞役。

未料黃男4月3日中午12點多，又穿了1件長度只到腰的女裝，裸露下半身後戴上假陽具，直接在其仁一路住處外拿自拍棒閒晃；同月13日下午1點多，黃男又忍不住，繼續以同樣方式在住家外戴假陽具猥褻。

黃男這次落網後在偵查中否認犯行，直至台中地院審理時才坦承不諱，並有巷口監視器錄影畫面可佐。