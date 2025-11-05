快訊

「川普最可怕噩夢」勝出！34歲曼達尼成紐約市首位穆斯林市長

超詭！苗栗貓裏山公園出現「13條金塊+大把現鈔」 路人嚇閃超遠

資優生靠爸媽經濟能力？美國教育制度掀族群、階級爭論

聽新聞
0:00 / 0:00

台中大叔穿女裝戴假陽具上街 被抓仍不怕…1個月內3度露假鳥

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中大里區日前出現男扮女裝、戴假陽具的「露鳥俠」，黃姓男子自稱個人喜好才如此打扮上街，但此舉驚動居民、議員，黃3月22日落網被公然猥褻罪判罰金8000元；未料他隔沒幾天又忍不住，另於4月3日、13日又2度戴假陽具出門，法院再依2個公然猥褻罪判他拘役50日，可上訴。

檢警調查，黃男（44歲）2020年曾因妨害風化案件經檢方緩起訴，他今年3月22日早上10點多穿女裝、戴假陽具裸露在外，在大里區新甲路、立中街口閒晃並手持自拍棒，有民眾目睹嚇壞報案。

台中市議員江和樹當時也獲報，表示出現疑似男扮女裝的「遛鳥俠」，行走在街上當街裸露下體，民眾目睹嚇傻趕通報，且出沒點附近周圍有許多學生、長輩，不少民眾紛紛表示「太變態」、「趕快抓起來」。

黃落網表示因「個人喜好」才戴假陽具上街，並持自拍棒與風景合照，並非刻意裸露出自身的生殖器。

台中地院認為，黃在在不特定之多數人得共見共聞路上，穿戴幾可亂真的假陽具裸露在外，顯有供人觀覽意圖，藉以滿足一己性慾，足引起一般人羞恥或厭惡感，依公然猥褻罪判他罰金8000元，得易服勞役。

未料黃男4月3日中午12點多，又穿了1件長度只到腰的女裝，裸露下半身後戴上假陽具，直接在其仁一路住處外拿自拍棒閒晃；同月13日下午1點多，黃男又忍不住，繼續以同樣方式在住家外戴假陽具猥褻。

黃男這次落網後在偵查中否認犯行，直至台中地院審理時才坦承不諱，並有巷口監視器錄影畫面可佐。

中院認為，黃男先前因妨害風化經緩起訴，這次又為滿足私慾，在馬路上公然穿戴幾可亂真的假陽具裸露步行，恐造成路人驚嚇、反感噁心，考量一切情狀後依2個公然猥褻罪各判他拘役30日、30日，應執行50日，得易科罰金。

大里區黃姓男子1個月內3度穿女裝、戴假陽具上街，嚇壞附近民眾。圖／江和樹提供
大里區黃姓男子1個月內3度穿女裝、戴假陽具上街，嚇壞附近民眾。圖／江和樹提供

猥褻 自拍

延伸閱讀

誘捕變搶案！詐團襲警搶300萬 風飛砂幫「最後一嫌」逃5天落網

擔心中風妻就醫權益受損遭詐32萬 車手落網被判1年10月

影／9億CEO雙屍案買毒網絡曝光3藥頭落網 他傳訊問「還有沒有？」

獨／高雄知名牛肉火鍋總店爐心連續遭竊 業者氣炸報警…單車賊落網

相關新聞

朱學恒猥褻鍾沛君坐牢「表現好」 獲縮刑提早出獄時間點曝光

政論直播主朱學恒強吻國民黨台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪判有期徒刑11月確定，2025年1月24日發監台北監獄；朱原刑滿...

慘被2組人盯上！高雄房產董座遭劫500萬 搶匪剛得手又被另一幫搶光

高雄33歲某葉姓房產董座今年9月帶500萬元現金出門，結果卻遭應姓、劉姓男子合夥搶走，不料當時還有余姓男子一夥早計畫對葉...

他想帶流浪貓回家養反被咬…竟怒持鎖頭打死牠 下場曝

張姓男子在台南中西區看到一隻流浪貓很想帶回家養，但流浪貓不領情反咬他一口後逃跑，今年8月12日上午他重返現場，持鎖頭敲擊...

金門家暴男屢違反保護令又踹門 檢方火速聲押獲准

金門一名楊姓男子屢屢違反保護令，多次對被害人施暴。福建金門地方檢察署表示，該名被告自去年起，因家庭暴力案件多次遭法院判刑...

台中大叔穿女裝戴假陽具上街 被抓仍不怕…1個月內3度露假鳥

台中大里區日前出現男扮女裝、戴假陽具的「露鳥俠」，黃姓男子自稱個人喜好才如此打扮上街，但此舉驚動居民、議員，黃3月22日...

台中無業父不滿3月大兒子哭鬧…出拳痛毆頭部致死 二審今判12年

台中馮姓男子無業，在家照顧3月大兒子，曾多次對老婆家暴，前年底時，僅因男嬰哭鬧就不耐煩，把男嬰打到腦部重創，男嬰停止哭鬧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。