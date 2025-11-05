快訊

「川普最可怕噩夢」勝出！34歲曼達尼成紐約市首位穆斯林市長

超詭！苗栗貓裏山公園出現「13條金塊+大把現鈔」 路人嚇閃超遠

資優生靠爸媽經濟能力？美國教育制度掀族群、階級爭論

台中無業父不滿3月大兒子哭鬧…出拳痛毆頭部致死 二審今判12年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中馮姓男子無業，在家照顧3月大兒子，曾多次對老婆家暴，前年底時，僅因男嬰哭鬧就不耐煩，把男嬰打到腦部重創，男嬰停止哭鬧、流鼻血，馮也僅拿衛生紙擦拭後，即不理會兒子，連妻子詢問經過，都被他打斷牙。一審家暴重傷害致死罪、傷害罪，判他12年、4月，二審今宣判，駁回上訴，維持一審原判。

檢警調查，馮姓男子（22歲）2023年12月10日下午在東區屋內因兒子哭鬧，情緒失控，朝3月大的兒子頭部徒手痛毆、外力撞擊，導致男嬰腦部重創、視網膜出血，ㄧ直打到男嬰不再哭鬧才停手。

馮男看到男嬰遭痛毆，已流鼻血，也僅是拿幾張衛生紙擦拭後，未再理會。

同日下午5時許，馮男見兒子嘴角發紫、呼叫沒反應，才趕緊打電話給妻子，男嬰到醫院前已無生命跡象，一度加裝葉克膜恢復生命跡象，陷入昏迷1個多月，家屬忍痛拔管，不治死亡。

檢方查出，馮男打傷兒子後2天，賴姓妻子想要詢問他事發經過卻起口角，馮又朝妻子施暴，還當場打斷她門牙，還釀臉部、鼻子挫傷。

檢方訊時，馮否認一度還辯稱是開車的時候小孩去撞到方向盤，後又改口說是抱著男嬰時跌倒才不慎撞到，但檢方比對證詞、解剖鑑定等，不採信其辯詞，偵結依傷害致死、傷害罪嫌起訴他。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台中市馮姓男子打死3月大兒子，二審今審結宣判。圖／本報資料照片
台中市馮姓男子打死3月大兒子，二審今審結宣判。圖／本報資料照片

妻子 衛生紙

延伸閱讀

刑警偵查計畫與出庭證詞不同遭南檢起訴偽造文書 一、二審均判無罪

陸男「要求上樓見李嘉誠」被拒 怒潑紅漆痛毆保全

6歲起被爸爸性侵7年...困惑「是回報的方式？」 亂倫父二審減為14年刑

南投酒駕男輾斃1歲女童還拖行 奪命5年還在爭無罪...上訴二審判更重

相關新聞

朱學恒猥褻鍾沛君坐牢「表現好」 獲縮刑提早出獄時間點曝光

政論直播主朱學恒強吻國民黨台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪判有期徒刑11月確定，2025年1月24日發監台北監獄；朱原刑滿...

慘被2組人盯上！高雄房產董座遭劫500萬 搶匪剛得手又被另一幫搶光

高雄33歲某葉姓房產董座今年9月帶500萬元現金出門，結果卻遭應姓、劉姓男子合夥搶走，不料當時還有余姓男子一夥早計畫對葉...

他想帶流浪貓回家養反被咬…竟怒持鎖頭打死牠 下場曝

張姓男子在台南中西區看到一隻流浪貓很想帶回家養，但流浪貓不領情反咬他一口後逃跑，今年8月12日上午他重返現場，持鎖頭敲擊...

金門家暴男屢違反保護令又踹門 檢方火速聲押獲准

金門一名楊姓男子屢屢違反保護令，多次對被害人施暴。福建金門地方檢察署表示，該名被告自去年起，因家庭暴力案件多次遭法院判刑...

台中大叔穿女裝戴假陽具上街 被抓仍不怕…1個月內3度露假鳥

台中大里區日前出現男扮女裝、戴假陽具的「露鳥俠」，黃姓男子自稱個人喜好才如此打扮上街，但此舉驚動居民、議員，黃3月22日...

台中無業父不滿3月大兒子哭鬧…出拳痛毆頭部致死 二審今判12年

台中馮姓男子無業，在家照顧3月大兒子，曾多次對老婆家暴，前年底時，僅因男嬰哭鬧就不耐煩，把男嬰打到腦部重創，男嬰停止哭鬧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。