台中無業父不滿3月大兒子哭鬧…出拳痛毆頭部致死 二審今判12年

台中馮姓男子無業，在家照顧3月大兒子，曾多次對老婆家暴，前年底時，僅因男嬰哭鬧就不耐煩，把男嬰打到腦部重創，男嬰停止哭鬧、流鼻血，馮也僅拿衛生紙擦拭後，即不理會兒子，連妻子詢問經過，都被他打斷牙。一審家暴重傷害致死罪、傷害罪，判他12年、4月，二審今宣判，駁回上訴，維持一審原判。

檢警調查，馮姓男子（22歲）2023年12月10日下午在東區屋內因兒子哭鬧，情緒失控，朝3月大的兒子頭部徒手痛毆、外力撞擊，導致男嬰腦部重創、視網膜出血，ㄧ直打到男嬰不再哭鬧才停手。

馮男看到男嬰遭痛毆，已流鼻血，也僅是拿幾張衛生紙擦拭後，未再理會。

同日下午5時許，馮男見兒子嘴角發紫、呼叫沒反應，才趕緊打電話給妻子，男嬰到醫院前已無生命跡象，一度加裝葉克膜恢復生命跡象，陷入昏迷1個多月，家屬忍痛拔管，不治死亡。

檢方查出，馮男打傷兒子後2天，賴姓妻子想要詢問他事發經過卻起口角，馮又朝妻子施暴，還當場打斷她門牙，還釀臉部、鼻子挫傷。

檢方訊時，馮否認一度還辯稱是開車的時候小孩去撞到方向盤，後又改口說是抱著男嬰時跌倒才不慎撞到，但檢方比對證詞、解剖鑑定等，不採信其辯詞，偵結依傷害致死、傷害罪嫌起訴他。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線