南方澳進安宮「寶石珊瑚媽祖」遭竊 全台唯一幕後傳奇曝光

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

台灣媽祖信仰是討海人的精神寄託，宜蘭南方澳進安宮就是其中之一，供奉神祇為歷史超過200年的黑面媽祖，還有全台唯一的寶石珊瑚媽祖。廟方說，不只信徒虔誠參拜，日本、泰國、美國、加拿大和大陸等地遊客等，都會特別來朝聖寶石珊瑚媽祖。

原來，台北一名珊瑚商人2006年受黑面媽祖托夢，要捐贈一座珊瑚媽祖，走遍全台不少廟宇，來到南方澳進安宮時，發現與夢境相同，找了師傅費時2年多才完工。寶石珊瑚媽祖神尊總重達600公斤，高度4尺8寸，其臉和手由一塊50多斤的桃紅珊瑚雕刻，再結合黃金、寶石珊瑚等打造而成，雕工精細、價值不斐。

廟方說，珊瑚取材不易，光是這塊巨型桃紅珊瑚的價格，近10年飆漲5倍之多。服務超過30年的廟方人員提到，珊瑚顏色愈深愈貴，為避免其因高溫裂開，投射燈都保有一定距離。

黑面媽祖起源於19世紀初，一艘唐山帆船來台避颱風，船員將祂請到陸上石洞祭拜，就在離開之際，居民希望媽祖留下，還與船長僵持，並在擲筊請示後，媽祖決定留下。接著應十大建設蘇澳港的興建，全村民1975年遷移南方澳，媽祖就此供奉在民宅多年。

後來媽祖指示要在港邊重建，礙於當時港區屬國有地，眾多地方人士頻向中央爭取，1983年獲撥200坪土地供廟方復健，1988年舉行新廟落成慶典。隔年，南方澳漁民駕船將大陸湄洲的聖母父親、聖母母親，迎回宮裡供奉，且安座在媽祖兩方。南方澳進安宮位在第三漁港處，船隻停泊數量不少，漁民經常來祈求漁獲豐收。

2022年南方澳年度盛事「海上龍舟繞行祭港」，南方澳進安宮黑面媽港邊坐鎮。圖／蘇澳鎮公所提供
2022年南方澳年度盛事「海上龍舟繞行祭港」，南方澳進安宮黑面媽港邊坐鎮。圖／蘇澳鎮公所提供
南方澳進安宮供奉的寶石珊瑚媽祖，價值不斐。記者林佳彣／攝影
南方澳進安宮供奉的寶石珊瑚媽祖，價值不斐。記者林佳彣／攝影
南方澳進安宮位在第三漁港處，不少漁民經常來祈求漁獲豐收。記者林佳彣／攝影
南方澳進安宮位在第三漁港處，不少漁民經常來祈求漁獲豐收。記者林佳彣／攝影

