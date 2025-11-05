快訊

「川普最可怕噩夢」勝出！34歲曼達尼成紐約市首位穆斯林市長

超詭！苗栗貓裏山公園出現「13條金塊+大把現鈔」 路人嚇閃超遠

資優生靠爸媽經濟能力？美國教育制度掀族群、階級爭論

朱學恒猥褻鍾沛君坐牢「表現好」 獲縮刑提早出獄時間點曝光

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

政論直播主朱學恒強吻國民黨台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪判有期徒刑11月確定，2025年1月24日發監台北監獄；朱原刑滿日期應落在12月23日，不過，他在獄中表現良好，獲縮刑處遇，預計12月1日提早出獄，重獲自由。

行刑累進處遇條例規定，累進處遇進至第三級以上的有期徒刑受刑人，每月成績總分在10分以上者，可縮短應執行的刑期；縮短刑期經監務委員會決議並報法務部核備，會再由典獄長函知指揮執行的檢察官。

朱學恒2022年7月20日下午10時18分前邀約鍾沛君喝酒，鍾女提議也想邀請陳菁徽與宴，朱隨即表示要到隱密、空間較大的包廂，由陳女向台北市安和路「鮨処律」餐廳訂了包廂，約8月6日三人共餐、飲酒。

當天晚間9時25分，陳菁徽配偶蔡政哲接送陳菁徽進入餐廳包廂，未久，陳菁徽、蔡政哲離席，朱學恒2度強吻鍾沛君的嘴唇，藉身形優勢、不顧鍾女撇頭反抗，強吻及伸舌碰觸鍾女的嘴唇，強制猥褻得逞。

一審認定，朱學恒的確接續以強暴方式猥褻鍾沛君，造成鍾女無法輕易抹滅的心理傷害，且犯後欠缺性別平權意識、毫無悔悟態度，判處有期徒刑1年2月，朱上訴。

二審法院認為，朱後來坦承犯行，並表達和解的意願及願意賠償的金額，雙方雖未能調解成立，不過，朱犯後態度已有所改變，撤銷改判有期徒刑11月，朱不上訴，判刑確定。

強制猥褻案另衍生侵權損害賠償訴訟，鍾沛君向朱學恒求償500萬元，一審法院判朱應賠償鍾35萬元，朱上訴，主張僅應賠償10萬元，高等法院駁回上訴案，判朱學恒賠償鍾沛君35萬元確定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北市議員鍾沛君。圖／聯合報系資料照片
台北市議員鍾沛君。圖／聯合報系資料照片
朱學恒今年1月到台北地檢署報到發監執行。圖／聯合報系資料照片
朱學恒今年1月到台北地檢署報到發監執行。圖／聯合報系資料照片

朱學恒 鍾沛君 陳菁徽

延伸閱讀

美媒「國家利益」曝我潛艦困境 陳菁徽：賴政府激進引戰又備戰不足

兒醫人力荒！陳菁徽疑135億優化兒童醫療照護預算去哪？

稱風災光電板損壞「序號盤點不可行」 陳菁徽秀經濟部公文打臉環境部

立委陳菁徽批光電板混濁墾丁海域 縣府：多次檢查無違規

相關新聞

朱學恒猥褻鍾沛君坐牢「表現好」 獲縮刑提早出獄時間點曝光

政論直播主朱學恒強吻國民黨台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪判有期徒刑11月確定，2025年1月24日發監台北監獄；朱原刑滿...

慘被2組人盯上！高雄房產董座遭劫500萬 搶匪剛得手又被另一幫搶光

高雄33歲某葉姓房產董座今年9月帶500萬元現金出門，結果卻遭應姓、劉姓男子合夥搶走，不料當時還有余姓男子一夥早計畫對葉...

他想帶流浪貓回家養反被咬…竟怒持鎖頭打死牠 下場曝

張姓男子在台南中西區看到一隻流浪貓很想帶回家養，但流浪貓不領情反咬他一口後逃跑，今年8月12日上午他重返現場，持鎖頭敲擊...

金門家暴男屢違反保護令又踹門 檢方火速聲押獲准

金門一名楊姓男子屢屢違反保護令，多次對被害人施暴。福建金門地方檢察署表示，該名被告自去年起，因家庭暴力案件多次遭法院判刑...

台中大叔穿女裝戴假陽具上街 被抓仍不怕…1個月內3度露假鳥

台中大里區日前出現男扮女裝、戴假陽具的「露鳥俠」，黃姓男子自稱個人喜好才如此打扮上街，但此舉驚動居民、議員，黃3月22日...

台中無業父不滿3月大兒子哭鬧…出拳痛毆頭部致死 二審今判12年

台中馮姓男子無業，在家照顧3月大兒子，曾多次對老婆家暴，前年底時，僅因男嬰哭鬧就不耐煩，把男嬰打到腦部重創，男嬰停止哭鬧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。