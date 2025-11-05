慘被2組人盯上！高雄房產董座遭劫500萬 搶匪剛得手又被另一幫搶光

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄33歲某葉姓房產董座今年9月帶500萬元現金出門，結果卻遭應姓、劉姓男子合夥搶走，不料當時還有余姓男子一夥早計畫對葉男下手，余男一方撞見劉男捷足先登，便指示柯姓、杜姓男子下手，劫走劉男剛搶到的500萬元現金，高雄地檢署偵結，依強盜罪嫌起訴劉男、余男等8人。

檢警調查，今年9月8日上午8時許，葉男攜帶500萬元現金外出，準備出手一塊土地，早在葉男出手購地前，應姓、劉姓、梁姓男子就掌握資訊，計畫趁葉男攜現金外出時上前洗劫。

同日上午8時許，葉男在高雄市三民區九如路停車後，帶著裝500萬元與平板電腦等財物的2個提袋，要走到三民區民族一路公司上班，途中劉男、應男突然上前，朝葉男噴辣椒水要搶他的提袋。

葉姓老闆抓著提袋不放，但其中1名搶匪男子硬搶走他2個提袋，2人隨即逃逸。警方據報到場，將葉姓老闆送醫，已無大礙。

不料當天還有余姓男子一夥計畫對葉男下手，當時余男也在附近埋伏，正好撞見劉男等人搶劫葉男經過，於是余男同夥的柯姓、杜姓男子，便趁劉男準備到停車場開車離開之際，持西瓜刀、斧頭上前逼劉男交出剛得手的現金。

劉男、應男因刀子架在脖子上，最後只能乖乖交出剛得手的500萬元；柯男、杜男得手後，先逃至台中市，將500萬元贓款朋分給余姓、葉姓主嫌後逃逸。

警方起初鎖定劉男、應男涉案，不料追查後，才發現兩人得手後不久又被洗劫，「加害人變被害人」。

警方成立專案小組，報請高雄地檢署檢察官指揮追查搶案，調閱監視器，發現有2輛車涉案，以車追人，同日下午2時30分許，先在台中、桃園找到2輛轎車主，並查出涉案人身分。

高雄地檢署偵結，檢方認為涉案劉男、杜男等人年紀輕輕不思進取，依犯行均屬強盜罪共同正犯，依強盜罪起訴涉案8人，余男、葉男因位在幕後操盤，起訴另求處8年重刑。可上訴。

高雄房產公司老闆光天化日遭搶500萬元，警方追捕涉案的柯姓男子。記者張議晨／翻攝
高雄房產公司老闆光天化日遭搶500萬元，警方追捕涉案的柯姓男子。記者張議晨／翻攝

