他想帶流浪貓回家養反被咬…竟怒持鎖頭打死牠 下場曝

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

張姓男子在台南中西區看到一隻流浪貓很想帶回家養，但流浪貓不領情反咬他一口後逃跑，今年8月12日上午他重返現場，持鎖頭敲擊流浪貓頭部、身體後死亡，附近住戶透過監視器畫面發現後，將他攔下並報警處理。法官認他犯動保法中不得任意宰殺動物罪判刑2月併科罰金21萬元。

據了解，住戶透過監視器發現後，直呼怎麼會有人持鎖頭一再敲擊附近的流浪貓，實在太殘忍；住戶出面將人攔下，張說，貓咬了他，他一時氣憤才動手。

檢方根據張偵查中的供述，證人於警詢的陳述，監視器畫面截圖、流浪貓屍體照片及扣案鎖頭等相關證據，認事證明確。

台南地院審酌，張不知尊重自然生命，僅因一時氣憤，未能控制自身情緒，竟持質地堅硬金屬鎖頭接連暴力敲擊貓隻頭部等處，造成貓隻痛苦，導致死亡，罔顧動物生命，危害保護動物社會風氣及善良秩序，兼衡犯罪動機、目的、手段、所生危害、犯後態度等一切情狀。

法官認張犯動保法中不得任意宰殺動物罪處2月，併科罰金21萬元，可易科罰金，扣案鎖頭1個沒收。

台南地院審酌，張僅因一時氣憤，未能控制自身情緒，竟持質地堅硬金屬鎖頭接連暴力敲擊貓隻頭部等處，造成貓隻痛苦，導致死亡，認他犯不得任意宰殺動物罪判刑2月併科罰金21萬元。圖／本報資料照
台南地院審酌，張僅因一時氣憤，未能控制自身情緒，竟持質地堅硬金屬鎖頭接連暴力敲擊貓隻頭部等處，造成貓隻痛苦，導致死亡，認他犯不得任意宰殺動物罪判刑2月併科罰金21萬元。圖／本報資料照

