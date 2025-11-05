聽新聞
0:00 / 0:00

安排遺體「插隊」火化！高雄殯葬處涉收賄百萬 14人起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

圖為高雄市殯葬處火化場。本報資料照片
圖為高雄市殯葬處火化場。本報資料照片
高雄市殯葬處負責操作火爐及撿骨的蔡姓等14名職工，涉嫌從殯葬業者手中收紅包幫喪家「插隊」火化遺體，6年收賄116萬餘元，高雄地檢署偵結，昨依貪汙治罪條例起訴蔡男等14人。

按台灣習俗，火化時家屬會挑好時辰，但高雄市殯葬處火化量能有限，無法讓喪家挑選日期火化，蔡男等人便利用職務之便，與殯葬業者合作，將「插隊」遺體安排至特定火爐火化，且等預定火化時間要到時，才掃描資料建檔。

檢方調查，蔡男等人向殯葬業者每具收取1000元賄款，並由洪姓職工統一收受，用來購買日常生活用品、便當、飲料等費用。

高雄地檢署今年3月指揮調查局高雄市調查處、廉政署、保五總隊等單位，帶回10多人訊問，統計出蔡男等人自2019年起至被查獲為止，6年至少收賄116萬元，換算至少有1163具遺體插隊焚化。

民政局回應，高雄火化作業流程以QRCode確認亡者身分，並經電腦系統登入及比對，確保火化作業資訊與亡者身分一致，如調整火化時間，仍由資訊系統監控把關，不會錯領親人骨灰，目前已嚴格管制火化人員進出，並不定時稽核，徹底杜絕舞弊管道。

高雄市 殯葬處 遺體 貪汙 QRcode 收賄

延伸閱讀

2外籍男夜市扮可憐乞討 現高雄再假傷募款遭驅逐出境

憲兵中士為借錢加入中共臥龍會 拍反台獨影片收賄30萬遭起訴求刑6年

高雄市殯爆發上千遺體「插隊」火化 民政局：已修改流程防弊

高雄殯葬處爆集體收賄百萬助遺體插隊火化 雄檢起訴14人

相關新聞

安排遺體「插隊」火化！高雄殯葬處涉收賄百萬 14人起訴

高雄市殯葬處負責操作火爐及撿骨的蔡姓等14名職工，涉嫌從殯葬業者手中收紅包幫喪家「插隊」火化遺體，6年收賄116萬餘元，...

偷竹北婦幼館84萬電纜…竊賊1周內暴斃 法官判老父賠錢

新竹縣政府斥資3.1億增建竹北婦幼館，去年竟遭李、莊男竊走電纜線2捲，損失84萬2000元，事後李男被依攜帶兇器竊盜罪起...

2外籍男夜市扮可憐乞討 現高雄再假傷募款遭驅逐出境

2名外籍男子來台後，佯裝手臂受傷或銀行卡遭凍結，連在台中、嘉義、台南等地的夜市或商圈向路過民眾乞討捐款，令民眾不滿愛心受...

尖石溯溪害女學生溺斃 武林帖負責人、教練百萬和解換緩刑

新竹邊男經營武林帖開發有限公司，安排學生在尖石錦屏溪漂浮、溯溪。去年7月黃姓女學生參加夏令營活動時，遭漩流捲入溺斃。新竹...

街友為逃票把台鐵站員推落五權車站鐵軌 中檢今依殺人未遂起訴

台中市陳姓街友在上月6日無票跑進台鐵五權站，站員前往月台攔阻，陳拒絕查驗票後，將站員推落軌道內，隨即逃離現場，站員受有骨...

藝人閃兵案再添1大咖！金鐘獎影帝薛仕凌至新北檢自首30萬交保

新北地檢署及法院如火如荼偵辦、審理藝人閃兵案，出面自首一人再添一大咖！身為前嘻哈團體大嘴巴成員的金鐘獎影帝薛仕凌，稍早也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。