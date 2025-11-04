60多歲農民申請「貸款」淪詐團人頭戶 判徒刑3月、罰金5萬元

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

60多歲陳姓農民自稱接到銀行理財專員來電詢問要不要貸款，主動幫他匯款到帳戶美化信貸能力，從新北市到台南市6人被詐騙，匯款到陳男帳戶。彰化地方法院審結，依一般洗錢罪判處他有期徒刑3月，罰金5萬元。可上訴。

判決書指出，陳男去年7月接到自稱銀行理專來電問要不要貸款，他回答「好」，對方問有無抵押品，他說沒有，對方建議匯款到他的帳戶，存款多一點比較容易貸款成功。陳男到超商把彰銀、郵局、台中商銀、土銀等4張金融卡寄給身分年籍不詳的詐欺集團成員。

詐團在臉書假交易真詐欺，向買家佯稱有意購買商品卻交易失敗，需聯繫交易平台客服依指示操作，賣家依指示輸入購買金額1萬985元至5萬138元不等，匯款到陳男帳戶即被提領一空。賣家發現上當，報警處理。

陳男在偵查中自陳，事後他也奇怪，貸款不是這種情形，對方說貸得到會全部寄給他，他想說不對。

彰化地院審酌，陳男已60多歲，依其社會歷練，應能察覺依他人指示將其金融帳戶交付他人做金流，顯不合理的袋款條件及流程，仍為取得金錢，將自己的利益置於他人利益之上，抱持姑且一試以獲取貸款機會的僥倖心理，把4帳戶提供素昧平生的人使用，導致帳戶遭他人作為詐欺、洗錢工具，兼衡他的犯罪動機、經濟及家庭生活，與坦承犯罪的犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑。

彰化地方法院判處提供4個金融帳戶給詐欺團集的陳姓農民有期徒刑3月，罰金5萬元。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處提供4個金融帳戶給詐欺團集的陳姓農民有期徒刑3月，罰金5萬元。記者簡慧珍／攝影

帳戶 詐欺

