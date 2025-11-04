偷竹北婦幼館84萬電纜…竊賊1周內暴斃 法官判老父賠錢

新竹縣政府斥資3.1億增建竹北婦幼館，去年竟遭李、莊男竊走電纜線2捲，損失84萬2000元，事後李男被依攜帶兇器竊盜罪起訴，但莊男犯案不到1周即死亡。縣府對李、莊2人索賠，法官認為莊雖已死亡，但其父需負責清償，判莊父、李男須連帶賠償縣府共84萬2000元。

判決書指出，李男與莊男去年5月3日晚間10時21分，開車到竹北市縣政二路的婦幼館增建工程工地附近，兩人攜帶扳手、鐵撬等可當兇器使用的工具，徒步從工地後方圍籬處闖入。莊男先以扳手鬆開圍籬螺絲，再與李男一同破壞工務所門窗爬入館內，竊取包括電纜線兩捲在內的公有財物，總價值84萬2000元。

案發後警方循線查獲兩人，李男被依攜帶兇器竊盜罪起訴，新竹地院刑事庭審理後判處有期徒刑8月。但莊男卻在犯案後不到一周、於5月9日死亡。縣府隨後向兩人提起民事訴訟，要求連帶賠償損失。

法官調查，莊男過世後，其妻與子女均聲明拋棄繼承，第二順位繼承人母親也放棄繼承，僅剩父親依法承接遺產。法官認為，雖莊男已亡，但其遺產應先用來清償債務，因此莊父應於繼承範圍內，與李男共同負責賠償縣府損害。