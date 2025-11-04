快訊

「大到不能倒」銀行名單出爐維持6家 金管會指潛在第7家是這間

併購案只等董事會拍板 玉山金、三商、三商壽股票5日同時停牌

偷竹北婦幼館84萬電纜…竊賊1周內暴斃 法官判老父賠錢

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣政府斥資3.1億增建竹北婦幼館，去年竟遭李、莊男竊走電纜線2捲，損失84萬2000元，事後李男被依攜帶兇器竊盜罪起訴，但莊男犯案不到1周即死亡。縣府對李、莊2人索賠，法官認為莊雖已死亡，但其父需負責清償，判莊父、李男須連帶賠償縣府共84萬2000元。

判決書指出，李男與莊男去年5月3日晚間10時21分，開車到竹北市縣政二路的婦幼館增建工程工地附近，兩人攜帶扳手、鐵撬等可當兇器使用的工具，徒步從工地後方圍籬處闖入。莊男先以扳手鬆開圍籬螺絲，再與李男一同破壞工務所門窗爬入館內，竊取包括電纜線兩捲在內的公有財物，總價值84萬2000元。

案發後警方循線查獲兩人，李男被依攜帶兇器竊盜罪起訴，新竹地院刑事庭審理後判處有期徒刑8月。但莊男卻在犯案後不到一周、於5月9日死亡。縣府隨後向兩人提起民事訴訟，要求連帶賠償損失。

法官調查，莊男過世後，其妻與子女均聲明拋棄繼承，第二順位繼承人母親也放棄繼承，僅剩父親依法承接遺產。法官認為，雖莊男已亡，但其遺產應先用來清償債務，因此莊父應於繼承範圍內，與李男共同負責賠償縣府損害。

法官指出，兩人當晚持工具破壞圍籬與門窗闖入公家工程現場，行為明顯違法，造成縣府財物損失，依民法第184條及第185條規定，應負連帶損害賠償責任，最終判李男與莊父須連帶賠償縣府84萬2000元。

新竹縣政府斥資3.1億增建竹北婦幼館，去年竟遭李、莊男竊走電纜線2捲，損失84萬2000元。記者黃羿馨／攝影
新竹縣政府斥資3.1億增建竹北婦幼館，去年竟遭李、莊男竊走電纜線2捲，損失84萬2000元。記者黃羿馨／攝影

繼承人 法官 竊盜

延伸閱讀

足球／驚！場上比賽主教練突然暴斃 球員當場倒地痛哭

羅浮宮竊案…檢方：不入流竊賊所為 非組織犯罪

立院初審 破壞海底管線電纜故意犯最高處7年

蝦皮智取店收銀機成竊賊新目標 新湖警破獲多起竊案成功抓2嫌

相關新聞

偷竹北婦幼館84萬電纜…竊賊1周內暴斃 法官判老父賠錢

新竹縣政府斥資3.1億增建竹北婦幼館，去年竟遭李、莊男竊走電纜線2捲，損失84萬2000元，事後李男被依攜帶兇器竊盜罪起...

尖石溯溪害女學生溺斃 武林帖負責人、教練百萬和解換緩刑

新竹邊男經營武林帖開發有限公司，安排學生在尖石錦屏溪漂浮、溯溪。去年7月黃姓女學生參加夏令營活動時，遭漩流捲入溺斃。新竹...

60多歲農民申請「貸款」淪詐團人頭戶 判徒刑3月、罰金5萬元

60多歲陳姓農民自稱接到銀行理財專員來電詢問要不要貸款，主動幫他匯款到帳戶美化信貸能力，從新北市到台南市6人被詐騙，匯款...

2外籍男夜市扮可憐乞討 現高雄再假傷募款遭驅逐出境

2名外籍男子來台後，佯裝手臂受傷或銀行卡遭凍結，連在台中、嘉義、台南等地的夜市或商圈向路過民眾乞討捐款，令民眾不滿愛心受...

街友為逃票把台鐵站員推落五權車站鐵軌 中檢今依殺人未遂起訴

台中市陳姓街友在上月6日無票跑進台鐵五權站，站員前往月台攔阻，陳拒絕查驗票後，將站員推落軌道內，隨即逃離現場，站員受有骨...

藝人閃兵案再添1大咖！金鐘獎影帝薛仕凌至新北檢自首30萬交保

新北地檢署及法院如火如荼偵辦、審理藝人閃兵案，出面自首一人再添一大咖！身為前嘻哈團體大嘴巴成員的金鐘獎影帝薛仕凌，稍早也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。