2外籍男夜市扮可憐乞討 現高雄再假傷募款遭驅逐出境

2名外籍男子來台後，佯裝手臂受傷或銀行卡遭凍結，連在台中、嘉義、台南等地的夜市或商圈向路過民眾乞討捐款，令民眾不滿愛心受騙。今天他們出現高雄重施故技，移民署高雄專勤隊將把他們趕出國門。

據了解，這2名分別29歲、25歲的白俄羅斯、俄羅斯男子以觀光名義，10月27日自香港搭機來台；他們在香港時，也曾以同樣手法，1人以醫療吊帶包著手臂，另1人拿紙板向路人求助，乞求捐款。

他們來台後，先後在台中一中街、逢甲夜市和台南花園夜市等地，拿著紙板，寫著「我們的銀行卡被凍結了，請幫我們籌集醫療費用，我們需要6萬台幣」坐在路邊，向路過民眾乞討捐款，曾被員警驅離，令曾捐助他們的民眾直稱「愛心被騙」。

不料，今天下午他們又出現在高雄巨蛋附近，一樣拿紙板坐在路邊請民眾捐款，路人在網路見過他們騙人愛心的形跡，報警處理。

移民署高雄專勤隊和左營警分局聯手查獲他們，發現其中1人的手傷，是他們還在俄羅斯的舊傷，聲稱為治療手臂脫臼，想要籌措醫療費到越南去治療，這幾天總共募款7000元。