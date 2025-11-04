快訊

尖石溯溪害女學生溺斃 武林帖負責人、教練百萬和解換緩刑

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹邊男經營武林帖開發有限公司，安排學生在尖石錦屏溪漂浮、溯溪。去年7月黃姓女學生參加夏令營活動時，遭漩流捲入溺斃。新竹地院依考量業者已與家屬和解賠償百萬，依過失致死罪判邊男有期徒刑1年4月；與其合作帶隊的徐男判9月、張男判7月；均緩刑5年。

判決書指出，邊男未經許可以協會名義招生，於2024年7月辦理「領導智能歡樂夏令營」，學員約6至12歲共15人。依教育部體育署「辦理溯溪活動應注意事項」，該人數應配置1名合格嚮導與2名安全人員，且需備妥緊急應變計畫，邊男卻僅委徐男、張男2人帶隊；其中徐男證照過期未展期、張男無證照，均不符資格，人力亦不足。

判決書出，去年7月31日尖石地區甫受凱米颱風影響又降雨，錦屏溪A點水深達約144至152公分，河道因巨石縮窄、底部淘空並形成漩流，不適合溯溪體驗。徐男、張男僅做3次試滑便讓學員依序下水，黃女第11位入水後未浮出，兩人搜索6、7分鐘仍未發現。

黃女隨後由其他教練尋獲並帶回營地，但邊男與二教練未即時施作CPR，僅待119到場，延誤急救，黃女送醫仍宣告不治。

合議庭指，邊、徐、張男3人明知溯溪風險，卻欠缺專業判斷與風險意識，選錯場域、未妥為監督與配置人力，亦未擬訂救援機制；事後雖到案坦承並與家屬和解，但行為已造成不可回復之結果，自難寬貸。

新竹地院依過失致死罪判邊男有期徒刑1年4月、緩刑5年，並必須照和解內容賠償被害家屬400萬元；徐男依過失致死罪判9月、緩刑5年，並賠償120萬元；張男判刑7月、緩刑5年，需賠償被害家屬100萬元，若3人沒有按約賠償，法院可撤銷緩刑，必須入監服刑。

新竹邊男經營武林帖開發有限公司，安排學生在尖石錦屏溪漂浮、溯溪。去年7月黃姓女學生參加夏令營活動時，遭漩流捲入溺斃。圖／報系資料照
新竹邊男經營武林帖開發有限公司，安排學生在尖石錦屏溪漂浮、溯溪。去年7月黃姓女學生參加夏令營活動時,遭漩流捲入溺斃。圖／報系資料照

溯溪 新竹 過失致死

相關新聞

藝人閃兵案再添1大咖！金鐘獎影帝薛仕凌至新北檢自首30萬交保

新北地檢署及法院如火如荼偵辦、審理藝人閃兵案，出面自首一人再添一大咖！身為前嘻哈團體大嘴巴成員的金鐘獎影帝薛仕凌，稍早也...

憲兵中士為借錢加入中共臥龍會 拍反台獨影片收賄30萬遭起訴求刑6年

曾任台北憲兵隊中士許姓男子涉上網貸款被中共情工人員吸收，透過綽號Gucci的金主加入秘密組織「臥龍會」提供個人電子兵籍資...

法官周盈文微創引流血壓仍高 北市律師職業工會嘆司法預算僅占0.98%

最高法院法官周盈文昨天下午被發現在辦公室昏倒，緊急送往台大醫院急救，醫師為他做微創引流手術，因周血壓過高，目前仍在加護病...

尖石溯溪害女學生溺斃 武林帖負責人、教練百萬和解換緩刑

新竹邊男經營武林帖開發有限公司，安排學生在尖石錦屏溪漂浮、溯溪。去年7月黃姓女學生參加夏令營活動時，遭漩流捲入溺斃。新竹...

街友為逃票把台鐵站員推落五權車站鐵軌 中檢今依殺人未遂起訴

台中市陳姓街友在上月6日無票跑進台鐵五權站，站員前往月台攔阻，陳拒絕查驗票後，將站員推落軌道內，隨即逃離現場，站員受有骨...

高雄市殯爆發上千遺體「插隊」火化 民政局：已修改流程防弊

高雄市殯葬處爆發職工涉嫌收賄、為喪家插隊火化的不法情事，14名職工遭高雄地檢署以貪汙罪起訴，千餘遺體插隊。高市民政局表示...

