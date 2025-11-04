尖石溯溪害女學生溺斃 武林帖負責人、教練百萬和解換緩刑

新竹邊男經營武林帖開發有限公司，安排學生在尖石錦屏溪漂浮、溯溪。去年7月黃姓女學生參加夏令營活動時，遭漩流捲入溺斃。新竹地院依考量業者已與家屬和解賠償百萬，依過失致死罪判邊男有期徒刑1年4月；與其合作帶隊的徐男判9月、張男判7月；均緩刑5年。

判決書指出，邊男未經許可以協會名義招生，於2024年7月辦理「領導智能歡樂夏令營」，學員約6至12歲共15人。依教育部體育署「辦理溯溪活動應注意事項」，該人數應配置1名合格嚮導與2名安全人員，且需備妥緊急應變計畫，邊男卻僅委徐男、張男2人帶隊；其中徐男證照過期未展期、張男無證照，均不符資格，人力亦不足。

判決書出，去年7月31日尖石地區甫受凱米颱風影響又降雨，錦屏溪A點水深達約144至152公分，河道因巨石縮窄、底部淘空並形成漩流，不適合溯溪體驗。徐男、張男僅做3次試滑便讓學員依序下水，黃女第11位入水後未浮出，兩人搜索6、7分鐘仍未發現。

黃女隨後由其他教練尋獲並帶回營地，但邊男與二教練未即時施作CPR，僅待119到場，延誤急救，黃女送醫仍宣告不治。

合議庭指，邊、徐、張男3人明知溯溪風險，卻欠缺專業判斷與風險意識，選錯場域、未妥為監督與配置人力，亦未擬訂救援機制；事後雖到案坦承並與家屬和解，但行為已造成不可回復之結果，自難寬貸。