街友為逃票把台鐵站員推落五權車站鐵軌 中檢今依殺人未遂起訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓街友在上月6日無票跑進台鐵五權站，站員前往月台攔阻，陳拒絕查驗票後，將站員推落軌道內，隨即逃離現場，站員受有骨折傷勢，檢方依殺人未遂罪，聲押陳男獲准，今天依殺人未遂罪起訴。

起訴指出，陳姓街友（39歲）在10月6日下午3時許，在台鐵五權車站南下月台，因票務問題與台鐵張姓站務員發生爭執，陳男可預見將他人推落月台，有可能導致他人頭部撞擊堅硬鐵軌導致死亡結果，亦可預見於列車進站時將他人推落鐵軌，可能導致他人遭列車撞擊而死亡。

陳男在台鐵2619次列車，將自北上方向進站前，在南下月台以手肘及身體撞擊方式，全力衝撞張姓站員，將張撞落至鐵路軌道上，後因張男僅摔落至南下軌道，幸好開進站列車司機及早發現，倖免於難，張受有閉鎖性跟骨骨折、右跟骨粉碎性骨折等傷害。

檢方認定，根據目擊者證述，當時陳男用手肘推站員，讓站員直接落入鐵軌，併參考監視器錄影畫面，可知陳男當時是刻意以全身力量撞擊方式，使站員掉落至鐵軌上，用力甚重，月台距離鐵路軌道有一定程度之高度，如將他人撞落鐵軌，可能導致對方從高處摔落，頭部撞擊堅硬鐵軌發生死亡結果，也可能導致他人傷勢嚴重不及閃避，遭列車撞擊死亡的高度風險。

檢方指出，陳男在警詢時也自承，知道將他人推落鐵軌，有可能造成他人死亡的結果，認定陳男應可預見將使站員發生死亡結果得可能，仍不違背其本意而為之，已有殺人之不確定故意甚明，依殺人未遂罪起訴，建請量處適當之刑。

台中市陳姓街友因逃票糾紛，在台鐵五權站將站員推落鐵軌，今遭檢方依殺人未遂罪起訴。圖／讀者提供
台中市陳姓街友因逃票糾紛，在台鐵五權站將站員推落鐵軌，今遭檢方依殺人未遂罪起訴。圖／讀者提供
台中市陳姓街友因逃票糾紛，在台鐵五權站將站員推落鐵軌，今遭檢方依殺人未遂罪起訴。圖／本報資料照
台中市陳姓街友因逃票糾紛，在台鐵五權站將站員推落鐵軌，今遭檢方依殺人未遂罪起訴。圖／本報資料照

