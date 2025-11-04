刑警偵查計畫與出庭證詞不同遭南檢起訴偽造文書 一、二審均判無罪

台南市警佳里分局前邱姓偵查佐偵辦臉書帳號遭盜用案，在簽呈上載明「協助取回帳號掌控權」，後來出庭作證卻證稱實際上沒有協助；台南地檢署認為他涉犯偽造文書罪，一審判決無罪檢方再提起上訴，高等法院台南分院認定檢察官無視客觀文字，強行推理，駁回上訴。

判決指出，台南市警佳里分局前邱姓偵查佐2022年12月偵辦莊姓男子報案稱臉書帳號遭不明人士盜用，密碼也被更改無法登入，同月底在案件簽呈登載「通知莊民到場，協助透過Facebook網站取回帳號掌控權」，事後莊被控告涉嫌恐嚇及誹謗等案件。

台南地檢署偵辦莊的案件，請第三警分局向佳里分局調閱當時邱姓偵查佐調查情況，分局回報「本案莊民報案後不提出妨害電腦使用告訴，故協助其取回FACEBOOK帳號掌控權，尚無查獲相關犯嫌」；因此，邱自己的簽呈跟佳里分局回報，都有提到協助取回帳號掌控權。

之後邱以證人身分，至台南地院出庭莊姓男子案件時，卻證稱實際上並沒有協助莊取回臉書帳號掌控權，讓莊去年5月判決無罪並確定；檢察官認為，邱並沒有協助，卻在簽呈這樣記載，涉犯行使公務員登載不實文書罪嫌，簽分偵辦。

偵訊時，邱否認犯行，表示寫簽呈的時候還沒有通知莊姓男子，簽呈是偵查計畫，並非調查結果，沒有不實的情形；莊是2023年1月才到偵查隊製作筆錄，原本要協助取回帳號，但莊已忘記註冊用手機、電子郵件、密碼，無法協助，後來因要照顧父親，2月就已離職。

檢察官仍認定邱涉犯偽造文書罪，提起公訴；一審合議庭認為，邱的簽呈在說明三雖然有「通知莊民到場，協助透過Facebook網站取回帳號掌控權」，但文末註明「擬辦：奉核後，依說明三辦理，調查結果另案簽陳」，可認簽呈確僅為偵辦計畫，並非偵查結果。

一審合議庭指出，後來佳里分局雖然也有提到協助取回帳號掌控權，但董姓承辦人作證時，表明調取簽呈時，主觀認為已經協助，沒有細閱簽呈說明欄第三點，完整來看，應該還會有後續的偵辦作為；認定檢察官所提出證據，不足證明邱有相關犯行，判決無罪。

台南地檢署檢察官不服，再提起上訴指出，如為偵辦計畫簽呈，表示該案件尚未辦理完畢，若向分局調取該案後續偵辦情形及確認結案日期，即可明瞭邱的簽呈是否為結案簽呈；原審疏未調查，有應調查證據未予調查違誤。

二審合議庭指出，邱的簽呈在「擬辦欄」已經載明「奉核後」，依說明三辦理，調查結果「另案簽陳」，意思十分明確；邱所擬具的處理方式，仍須經上級長官「奉核」，且處理結果「另案簽陳」，文義於客觀上並無任何不明，檢察官已經調閱簽呈，卻無視文字明白登載。