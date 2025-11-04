快訊

北檢偵辦太子集團跨國詐騙！搜索47處拘提25名員工 扣押物價值45.2億

已持股逾1成 寶佳集團正式宣告要併中工！經營權攻防戰浮上檯面

人消失了？黃明志捲謝侑芯命案追緝6小時未果 警方證實列入通緝名單

刑警偵查計畫與出庭證詞不同遭南檢起訴偽造文書 一、二審均判無罪

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市警佳里分局前邱姓偵查佐偵辦臉書帳號遭盜用案，在簽呈上載明「協助取回帳號掌控權」，後來出庭作證卻證稱實際上沒有協助；台南地檢署認為他涉犯偽造文書罪，一審判決無罪檢方再提起上訴，高等法院台南分院認定檢察官無視客觀文字，強行推理，駁回上訴。

判決指出，台南市警佳里分局前邱姓偵查佐2022年12月偵辦莊姓男子報案稱臉書帳號遭不明人士盜用，密碼也被更改無法登入，同月底在案件簽呈登載「通知莊民到場，協助透過Facebook網站取回帳號掌控權」，事後莊被控告涉嫌恐嚇及誹謗等案件。

台南地檢署偵辦莊的案件，請第三警分局向佳里分局調閱當時邱姓偵查佐調查情況，分局回報「本案莊民報案後不提出妨害電腦使用告訴，故協助其取回FACEBOOK帳號掌控權，尚無查獲相關犯嫌」；因此，邱自己的簽呈跟佳里分局回報，都有提到協助取回帳號掌控權。

之後邱以證人身分，至台南地院出庭莊姓男子案件時，卻證稱實際上並沒有協助莊取回臉書帳號掌控權，讓莊去年5月判決無罪並確定；檢察官認為，邱並沒有協助，卻在簽呈這樣記載，涉犯行使公務員登載不實文書罪嫌，簽分偵辦。

偵訊時，邱否認犯行，表示寫簽呈的時候還沒有通知莊姓男子，簽呈是偵查計畫，並非調查結果，沒有不實的情形；莊是2023年1月才到偵查隊製作筆錄，原本要協助取回帳號，但莊已忘記註冊用手機、電子郵件、密碼，無法協助，後來因要照顧父親，2月就已離職。

檢察官仍認定邱涉犯偽造文書罪，提起公訴；一審合議庭認為，邱的簽呈在說明三雖然有「通知莊民到場，協助透過Facebook網站取回帳號掌控權」，但文末註明「擬辦：奉核後，依說明三辦理，調查結果另案簽陳」，可認簽呈確僅為偵辦計畫，並非偵查結果。

一審合議庭指出，後來佳里分局雖然也有提到協助取回帳號掌控權，但董姓承辦人作證時，表明調取簽呈時，主觀認為已經協助，沒有細閱簽呈說明欄第三點，完整來看，應該還會有後續的偵辦作為；認定檢察官所提出證據，不足證明邱有相關犯行，判決無罪。

台南地檢署檢察官不服，再提起上訴指出，如為偵辦計畫簽呈，表示該案件尚未辦理完畢，若向分局調取該案後續偵辦情形及確認結案日期，即可明瞭邱的簽呈是否為結案簽呈；原審疏未調查，有應調查證據未予調查違誤。

二審合議庭指出，邱的簽呈在「擬辦欄」已經載明「奉核後」，依說明三辦理，調查結果「另案簽陳」，意思十分明確；邱所擬具的處理方式，仍須經上級長官「奉核」，且處理結果「另案簽陳」，文義於客觀上並無任何不明，檢察官已經調閱簽呈，卻無視文字明白登載。

合議庭認為，邱的簽呈沒有任何「結案」字眼，公訴意旨強行解釋該簽呈為結案簽呈，實有置客觀證據於不顧之嫌；檢察官徒憑推理認為本案應該另有結案簽呈，而認邱所擬簽呈屬登載不實公文書，沒有任何證據可以支持，上訴顯無理由，判決駁回。

高等法院台南分院認定檢察官無視客觀文字，強行推理，駁回上訴。本報資料照片
高等法院台南分院認定檢察官無視客觀文字，強行推理，駁回上訴。本報資料照片

台南 檢察官 證據

延伸閱讀

認分家產不公 趁哥哥上豆漿店突襲刺8刀判7年 上訴自爆：全家有問題

推帕金森氏症母親跌倒致死竟喊「我就孽子啦」 判4年半定讞

台南地檢署招考打擊犯罪工作伙伴 將錄取9名檢察官助理

6歲起被爸爸性侵7年...困惑「是回報的方式？」 亂倫父二審減為14年刑

相關新聞

藝人閃兵案再添1大咖！金鐘獎影帝薛仕凌至新北檢自首30萬交保

新北地檢署及法院如火如荼偵辦、審理藝人閃兵案，出面自首一人再添一大咖！身為前嘻哈團體大嘴巴成員的金鐘獎影帝薛仕凌，稍早也...

憲兵中士為借錢加入中共臥龍會 拍反台獨影片收賄30萬遭起訴求刑6年

曾任台北憲兵隊中士許姓男子涉上網貸款被中共情工人員吸收，透過綽號Gucci的金主加入秘密組織「臥龍會」提供個人電子兵籍資...

法官周盈文微創引流血壓仍高 北市律師職業工會嘆司法預算僅占0.98%

最高法院法官周盈文昨天下午被發現在辦公室昏倒，緊急送往台大醫院急救，醫師為他做微創引流手術，因周血壓過高，目前仍在加護病...

尖石溯溪害女學生溺斃 武林帖負責人、教練百萬和解換緩刑

新竹邊男經營武林帖開發有限公司，安排學生在尖石錦屏溪漂浮、溯溪。去年7月黃姓女學生參加夏令營活動時，遭漩流捲入溺斃。新竹...

街友為逃票把台鐵站員推落五權車站鐵軌 中檢今依殺人未遂起訴

台中市陳姓街友在上月6日無票跑進台鐵五權站，站員前往月台攔阻，陳拒絕查驗票後，將站員推落軌道內，隨即逃離現場，站員受有骨...

高雄市殯爆發上千遺體「插隊」火化 民政局：已修改流程防弊

高雄市殯葬處爆發職工涉嫌收賄、為喪家插隊火化的不法情事，14名職工遭高雄地檢署以貪汙罪起訴，千餘遺體插隊。高市民政局表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。