因應國民法官法將擴大適用 北市警強化蒐證能力

中央社／ 台北4日電

國民法官法明年起擴大適用範圍，台北市警察局今天說，為協助員警更瞭解新制及執勤應注意事項，特別邀請最高檢察署調辦事主任檢察官劉建志講授教育訓練課程，共迎司法新里程。

市警局刑事警察大隊下午透過新聞稿表示，為因應國民法官法第二階段將於明年1月1日正式施行，特別邀請劉建志於3、4日至市刑大講授「國民法官法第二階段擴大適用暨員警出庭作證須知」課程，並召集各分局偵查隊、派出所及刑警大隊等第一線員警代表與會。

市刑大提到，本次教育訓練以「國民法官制度與警察實務應對」為主軸，內容涵蓋國民法官法第二階段修正重點、案件範圍的擴大、警察在偵查及取證階段所扮演的角色，以及案件證據鏈完整性維護等實務議題。

同時，課程除說明最新法規外，並透過實例解析與詰問證人程序模擬，要求第一線執勤員警及鑑識人員應依「國民法官法案件調查事項檢核表」確實蒐證及筆錄製作全程錄音，確保案件事證具體明確、程序合法合宜。

另外，員警參與國民法官法交互詰問時，期前應複習資料和回憶案發情形，仔細聽取問題再妥適回答。

市刑大說，本次活動共計2梯次，每梯次為140人，盼藉此協助員警深入瞭解制度新制及執勤應注意事項，共同迎接司法新里程。

市警局表示，員警出庭作證是維護司法公正的重要一環，除需確保蒐證過程合法、客觀，更應以專業態度協助法庭釐清事實，展現執法人員的公信力，未來也將持續與檢察機關加強合作，精進員警法律素養與應證能力，共同實現司法透明與正義，讓民眾對國民法官制度及執法公信力更具信賴。

