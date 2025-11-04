憲兵中士為借錢加入中共臥龍會 拍反台獨影片收賄30萬遭起訴求刑6年

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

曾任台北憲兵隊中士許姓男子涉上網貸款被中共情工人員吸收，透過綽號Gucci的金主加入秘密組織「臥龍會」提供個人電子兵籍資料，並拍攝自我介紹影片提到「反對台獨」獲取30萬8千元報酬。台北地檢署今偵結，依國安法、貪汙收賄罪嫌起訴，求刑6年徒刑。

許男2020年7月入伍，在台北憲兵隊任職，2024年12月底記2大過汰除。許男財務困頓，購買機車等欠債，上網尋求貸款，卻遭詐團取走銀行帳戶當人頭涉詐欺案，台北憲兵隊調查從許男手機發現與中共情工人員對話。

檢方查出，2024年9月底，許男對外找尋借貸，在網路上看見軍人享有優惠利息的貸款廣告，以line通訊軟體聯繫金主，得知「Leo B、Gucci」等人是中共情工人員，涉為優惠貸款、借款免還等方案，被吸收加入秘密組織「臥龍會」。

據調查，許男加入的臥龍會要求會員「反戰、和平」且會員須受組織領導、回傳資訊，若回報重大訊息，可案件計酬，臥龍會還曾經要求會員觀看電視劇「零日攻擊」上繳關於台海危機觀後心得，發表對兩岸局勢觀點。

起訴指出，許男涉在2024年10月初拍攝自我介紹影片，內容提及「反對台獨」「XX戰爭、XX統一」，再翻拍許的個人電子兵籍資料，將影片、兵籍資料照片，傳給金主「Gucci」承諾以臥龍會會員身分，提供軍中資料獲取報酬，同年月15日陸續用朋友銀行帳戶取得5萬元，再從真實姓名年籍不詳之人取得25萬8千元，共獲取30萬8千元報酬。

檢方認定，許男涉違反國家安全法為大陸地區洩漏、交付關於公務上應秘密之文書、電磁紀錄，及貪汙治罪條例違背職務收受賄賂等罪嫌，從重依貪汙收賄罪起訴。

檢方批，許男身為憲兵，以忠貞為軍風，主要任務是維繫軍紀、執行軍法、約束其他軍人行為舉止，卻因小利及背棄對國家的忠誠，考量自白犯行，倘日後審理自動繳交全數犯罪所得，且坦承所有犯行，節省司法資源，建請減輕其刑，判處6年以上之刑，以昭炯戒，並期能以此匡正不法。

台北地檢署。圖／報系資料照片
憲兵 報酬

