快訊

藝人閃兵案再添1大咖！金鐘獎影帝薛仕凌至新北檢自首30萬交保

還沒逮到人！馬國警方證實「黃明志沒官方出境紀錄」全力追緝中

獨／中選會任期屆滿即恢復黨籍 李進勇證實：按民進黨規定是正常流程

高雄市殯爆發上千遺體「插隊」火化 民政局：已修改流程防弊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市殯葬處爆發職工涉嫌收賄、為喪家插隊火化的不法情事，14名職工遭高雄地檢署以貪汙罪起訴，千餘遺體插隊。高市民政局表示，原由職工處理的火化流程已改為正式公務人員專責辦理，「一人一機」制度，須逐一掃描QRCODE確認亡者身分，作業流程顯示於公開資訊螢幕，可隨時稽核。

今年3月高雄市殯葬處遭檢警大動作搜索，高雄地檢署偵結，蔡姓職工等14人負責市立第一殯儀館操作火爐及撿骨等工作，涉嫌從殯葬業者手中收紅包為遺體「插隊」，6年收賄116萬餘元，粗估至少有1163具遺體插隊火化，依貪汙罪起訴。

民政局表示，有鑑於發生插隊火化貪瀆事件，已要求殯管處積極改革火化作業，原由職工人員處理流程，已經改由正式公務人員專責辦理，落實火化流程「一人一機」制度，作業人員須逐一掃描QRCODE確認亡者身分，並將所有作業流程顯示於公開資訊螢幕，確保程序透明、火化順序登載紀錄確實，可隨時稽核。

此外，每周派員不定時赴現場稽核，火化場增設出入口門禁管制及監視系統設備，並於主要出入口派遣保全人員駐守控管，須持有證明文件人員經核對後始可進入，嚴禁業者及非作業人員進出，徹底杜絕可能舞弊管道。

民政局也強調，火化作業自2016年建立QRcode機制，各階段皆採數位化管理，三階段重複掃描QRCODE以確認亡者身分，並經電腦系統登入及交叉比對，確保火化作業資訊與遺體身分正確一致，如有異動調整火化時間，作業流程仍持續由資訊系統監控把關，絕不會出現「錯領親人骨灰」之情事。

高雄市立第一殯儀館爆發送紅包插隊火化遺體的貪汙情事，民政局強調已經修改流程防弊，圖為殯儀館遺體冰櫃。圖／本報資料照
高雄市立第一殯儀館爆發送紅包插隊火化遺體的貪汙情事，民政局強調已經修改流程防弊，圖為殯儀館遺體冰櫃。圖／本報資料照

遺體 收賄 殯葬處

