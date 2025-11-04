法官周盈文微創引流血壓仍高 北市律師職業工會嘆司法預算僅占0.98%

最高法院法官周盈文昨天下午被發現在辦公室昏倒，緊急送往台大醫院急救，醫師為他做微創引流手術，因周血壓過高，目前仍在加護病房靜養。周有知覺，還無法言語，醫生擔心血管傷口再裂，連家人都暫時不能與他說話。

台北市律師職業工會就法官健康危機與司法過勞發聲，認為周盈文在辦公室倒下令人心情沉重，從去年士林地院一名法官選擇結束生命，到台灣高等法院一名女法官在辦公室討論案件時昏厥，連串重大的傷病已為司法制度敲響最迫切的警示。

台北市律師職業工會提醒，這些事件絕非孤立的個案，而是我國司法體系長期制度性過勞、壓力瀕臨潰堤的冰山一角，是整個司法體制發出的瀕死警訊。

「法官不是神，更不是一台沒有情緒、不會疲憊的判決機器。」工會指當一位又一位的法官，不是選擇提早離開，就是以健康為代價直接倒在崗位上時，不僅僅是他們個人與家庭的哀傷，更是國家寶貴司法資源的重大流失，一個讓法官用生命在審判的體制，絕非現代法治國家之福。

工會指出，我國2025年司法院預算僅佔中央政府總預算的0.98%，連1%都不到，落後已開發國家平均，根據世界銀行（World Bank）的研究，經濟合作暨發展組織（OECD）的高收入國家，司法預算平均佔政府總支出的1.2%，台灣對司法的投資，顯然已落後國際平均水平。聲明指出，要求法官承擔日益沉重的審判責任，卻沒有給予他們與國際水準相當的資源支持。這種長期性的資源匱乏，正是將法官推向過勞與崩潰邊緣的結構性因素，呼籲司法預算應提升至1.5%。

台北市律師職業工會另訴求對各級法院法官的合理案件量，運用AI進行科學化的評估與總量管制，對於濫訴或無謂的程序爭訟，應從制度上節制；大幅擴編並提升司法助理、書記官、法官助理等輔助人力的質與量；除了年度健檢，更應建立專業、保密的心理諮商與壓力管理支持系統。對於超時工作、積案過多的法官，應啟動強制性的健康評估與休假機制。