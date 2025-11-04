台中五權車站狠推站務員落軌 涉案男殺人未遂起訴
陳姓男子今年10月間，與台鐵台中五權車站的站務員，因票務問題發生爭執，陳男竟將站務員推落鐵軌後逃逸，造成對方骨折等傷害；警循線逮捕陳男送辦，中檢昨天依殺人未遂罪嫌起訴。
依據檢方起訴書指出，陳男於今年10月6日下午3時34分，在台鐵台中五權車站南下月台，因票務問題與台鐵公司張姓站務員發生爭執。
陳男於台鐵公司2619次列車即將自北上方向進站前，在南下月台以手肘及身體撞擊方式，全力衝撞站務員，將站務員撞落鐵路軌道上，陳男犯案後隨即逃離現場。
因站務員僅摔落至南下軌道，且進站列車司機及早發現而倖免於難，站務員因此受有閉鎖性骨折、右跟骨粉碎性骨折等傷害，事後由站務員向鐵路警察局台中分局提告，警方循線將陳男逮捕送辦。
案經中檢偵辦後，依證人證詞、監視器畫面等證據，昨天依殺人未遂罪嫌將陳男提起公訴。
