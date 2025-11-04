快訊

高雄殯葬處爆集體收賄百萬助遺體插隊火化 雄檢起訴14人

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市殯葬處負責操作火爐及撿骨的蔡姓等14位職工，涉嫌從殯葬業者手中收紅包「插隊」6年收賄116萬餘元，粗估至少有1163具遺體插隊焚化，高雄地檢署偵結，今依貪汙罪起訴蔡男等14人。

傳統習俗會看日子、時辰擇好日火化，但高雄市殯葬處火化量能卻有限，喪家只能自行挑選空爐日期排定，火化當天並無法選擇時段，只能排隊等候，沒辦法任意更改時間，使得不少亡者都不一定能排到合適的時辰。

檢方調查，在殯葬處任職的蔡男等14人，利用家屬挑好日子火化的習俗，與殯葬業者合作，先由禮儀公司向喪家收取用於「火化服務費」，再用紅包形式提供給蔡男等人。

隨後蔡男一夥由負責火爐的職工安排喪家選定火化時間，讓特定殯葬業者承接的喪家，可以插隊進爐優先火化，喪家也能趕在吉日吉時撿骨、封罐及進塔。

高雄地檢署今年3月獲報，指揮法務部調查局南部機動工作站、廉政署南部調查組、保五總隊等單位，帶回10多人訊問，其中3名高雄市殯葬處涉貪的蔡姓、吳姓及洪姓技工遭到檢方聲押，還有一名技工諭令以10萬元交保。

檢方調查，蔡男等人每筆插隊遺體收取約千元紅包，6年多來至少從殯葬業者手中拿到116萬3千元，換算至少有1163具遺體插隊焚化。

蔡男等人到案後坦承犯行，檢方偵辦時，涉案14名職工均被民政局開除，檢方考量他們主動繳回犯罪所得，今偵結後依貪汙罪起訴，並向法院請求從輕量刑。

圖為高雄市殯葬處火化場。本報資料照片
圖為高雄市殯葬處火化場。本報資料照片

